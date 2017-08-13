В одной лодке. Эфир в 18.05

Аресты и следствия по делу Гоголь-центра: что это? Экономические репрессии, способ давления на современный театр и режиссера Кирилла Серебренникова, месть за эстетическую или политическую позицию театра? Кому выгодно дело против Малобродского и других фигурантов? Отберут ли Гоголь-центр у Серебренникова? Дискредитация русского театра и его репутационные потери в ходе арестов и судебного процесса: режиссеры и менеджеры современного театра как новые коррупционеры и преступники. Кто чувствует себя "в одной лодке" с Алексеем Малобродским и не утонула ли эта лодка? Театр абсурда, черная комедия и фарс на процессе Малобродского. Люди искусства в правовом поле и силовики, работающие по понятиям. Оккупационный режим и партизанская война: в таких терминах говорят участники программы о происходящем в стране.

Юрий Муравицкий, режиссер, драматург, продюсер; Ирина Кузьмина, ведущий эксперт международного отдела СТД; Алена Карась, театральный критик, эксперт театральных фестивалей; Анатолий Голубовский, социолог и продюсер; Григорий Папиш, музыкальный менеджер и продюсер; Борис Филановский, композитор.

В видеотрансляции в воскресенье в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова