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Associated Press: США имеют тайные дипломатические контакты с КНДР

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён

Администрация президента США Дональда Трампа уже несколько месяцев поддерживает тайные дипломатические контакты с Северной Кореей.

По информации агентства Associated Press, ссылающегося на осведомленные источники, американский спецпредставитель США по Северной Корее Джозеф Юн регулярно обменивается посланиями с северокорейским дипломатом Пак Сон Илем из миссии КНДР при ООН в Нью-Йорке. Главные темы обсуждения – освобождение американцев, попавших в тюрьму в Пхеньяне, и двусторонние отношения.

По данным Associated Press, контакты не привели к ослаблению напряженности между двумя странами, обострившейся из-за недавних ракетных испытаний КНДР и ужесточения санкций против нее, но могут послужить основой для более серьезных переговоров.

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