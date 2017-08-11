Лонг-Бич заплатит $85 тысяч мусульманке, с которой cорвали хиджаб

Американский город Лонг-Бич (штат Калифорния) заплатит по решению суда 85 тысяч долларов мусульманке, с которой сорвали хиджаб в полицейском участке.

Об этом сообщила правозащитная группа "Совет американо-исламских отношений", которая подала иск от имени Кирсти Пауэлл.

По словам пострадавшей, она была вынуждена провести ночь в камере предварительного заключения с непокрытой головой, на виду у полицейских и задержанных-мужчин, что нанесло женщине сильную душевную травму.

Решение суда побудило городскую полицию Лонг-Бич отказаться от запрета религиозных головных уборов в камерах предварительного заключения.По новым правилам, только женщина-полицейский имеет право снять с задержанной платок, если это необходимо для безопасности сотрудников полиции.