В Израиле возрасте 113 лет умер самый старый мужчина в мире

В Израиле в возрасте 113 лет умер Исраэль Криштал, переживший Холокост и объявленный в 2016 году самым старым мужчиной планеты.

Об этом сообщают израильские СМИ, ссылаясь на Всемирный еврейский конгресс.

Криштал родился в Польше. Во время Второй мировой войны попал в гетто города Лодзь, а затем - в нацистский лагерь смерти Освенцим. В 1940-1945 годах там были уничтожены более миллиона евреев - в основном из стран Европы. Жена Криштала и двое детей погибли, а сам он выжил. После освобождения Освенцима советскими войсками Криштал весил 37 килограммов.

После войны он переехал в Израиль, где и прожил до конца жизни. 15 сентября Исраэлю Кришталу должно было исполниться 114 лет.

