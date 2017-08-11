В России лишены государственной аккредитации ещё три вуза

В России лишены лицензии ещё 3 вуза.

На сайте Рособрнадзора сообщается, что это - "Институт международных социально-гуманитарных связей "в Москве, "Владимирский институт бизнеса" и "Самарский институт бизнеса и управления".

Ведомство напоминает, что в данной ситуации учредители обязаны обеспечить перевод студентов в другие, имеющие аккредитацию учебные заведения - с аналогичными направлениями подготовки и сохранением всех условий обучения (формы курса и стоимости).

Основные нарушения, которые обычно выявляет Роскомнадзор, — отсутствие материально-технической базы для реализации образовательных программ, отсутствие учебной и учебно-методической документации, несоответствие уровня профессорско-преподавательского состава требованиям, определенным законодательством.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие его деятельности федеральным государственным образовательным стандартам.