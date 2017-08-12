Полиция Петербурга запретила ЛГБТ-шествие на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге полицейские запретили ЛГБТ-активистам провести в субботу шествие на Марсовом поле. Издание "Закс.ру" сообщает, что на этом месте была согласована акция прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД), "в защиту традиционных, моральных и семейных ценностей".

Вместо шествия ЛГБТ-активисты провели митинг, который прошел без происшествий, но по его завершении полиция задержала одну из участниц акции. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает, что девушка встала в одиночный пикет с плакатом "Я люблю свою жену".

Еще две активистки, покинувшие Марсово поле, рассказали, что неизвестные брызнули им в лицо из газового баллончика. "Закс.ру" не уточняет, являлись ли нападавшие членами НОД.

Накануне суд в Петербурге признал проведение шествия на Марсовом поле законным, так как эта территория является гайд-парком, и мероприятия на ней не требуют согласования. За день до этого городская администрация запретила ЛГБТ-активистам проводить шествия еще в нескольких частях города.