В Улан-Баторе горожане попытались отстоять памятник группе "Битлз"

Жители Улан-Батора, столицы Монголии, выступили против возможного сноса памятника группе "Битлз". В городском районе, где решено построить торговый центр, уланбаторцы провели акции в защиту памятника. Барельефное бронзовое изображение четверых "битлов" на фоне стены, выполненной в виде яблока из красного кирпича, стало символом демократических преобразований, пишет агентство Reuters.

После падения коммунистических режимов в странах советского блока в 1989 году, в Монголии произошла мирная смена власти. Была создана многопартийная система, принята новая конституция. Тогда же начался переход к рыночной экономике.

Музыка групп "Битлз", "АББА" и других западных музыкантов стала частью так называемой "рокнрольной революции", которая молодёжь начала 1990-х годов на развитие демократических ценностей.