МИД Венесуэлы готовит ответ на слова Трампа о военном вмешательстве

Ожидается заявление Министерства иностранных дел Венесуэлы в связи с тем, что президент США Дональд Трамп не исключил возможность военного вмешательства в ответ на углубление кризиса в этой стране.

Заявление Трампа в субботу резко осудил министр иностранных дел Перу Рикардо Луна.

В пятницу министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал "актом безумия" и "крайнего экстремизма" возможное американское военное вмешательство.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в ответ на просьбу венесуэльского президента Николаса Мадуро о телефонном разговоре с Трампом, что он станет возможным, "как только в стране будет восстановлена демократия". Трамп требует, чтобы Мадуро уважал конституцию Венесуэлы, провёл свободные и честные выборы, освободил политзаключённых, прекратил нарушения прав человека, "в чём его обвиняют страны региона и весь мир", говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

11 августа власти Перу объявили о высылке из страны посла Венесуэлы в качестве акта дипломатического давления на президента Николаса Мадуро.

В ответ Каракас высылает перуанского посла.

9 августа 17 стран Южной и Северной Америки не признали законность "конституционной ассамблеи" Венесуэлы, созданной Мадуро в противовес оппозиционному парламенту. Нелигитимной её считает и парламент страны.

В Венесуэле продолжается глубокий социально-экономический кризис и народные волнения. В стране острая нехватка продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости. За 4 месяца столкновений и беспорядков погибли более 120 человек.

