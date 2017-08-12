В Петербурге умер артист Виктор Смирнов, снимавшийся в сериалах

Народный артист России Виктор Смирнов скончался в ночь на 12 августа на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Александринского театра, в котором работал артист.



Виктор Смирнов запомнился зрителям своими ролями в сериалах "Ликвидация", "Мастер и Маргарита", "Бандитский Петербург","Гибель империи", "Менты. Улица разбитых фонарей" и многих других.

Актерскую карьеру Виктор Смирнов начал в 1983 году в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. Первой работой на Александринской сцене стала роль Пугачева в спектакле "Капитанская дочка". Всего на сцене Александринского театра Смирнов создал около 50 ролей.