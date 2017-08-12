Экс-канцлер ФРГ Шредер назначен в состав совета директоров "Роснефти"

Правительство России назначило бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера в состав совета директоров Российского государственного энергетического концерна "Роснефть".

Выдвижение является одним из семи представленных в указе, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте правительства России 11 августа. Шредер, который считается близким другом президента России Владимира Путина, выдвинут в качестве неисполнительного директора "Роснефти".

"Роснефть" планирует увеличить число членов Совета директоров с девяти до 11. Шредер в настоящее время является председателем Комитета акционеров Nord Stream AG, подразделения "Газпрома", созданного для строительства трубопровода "Северный поток-2", по которому российский природный газ пойдет по дну Балтийского моря в Германию.

"Роснефть" стала объектом западных санкций после аннексии Россией Крыма и ее поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Шредер, социал-демократ, который был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, отметил свой 70-й день рождения с Путиным в Санкт-Петербурге в Юсуповском дворце в апреле 2014 года, в то время как кризис вокруг Украины углублялся. Шредер публично выступал против санкций в отношении "Роснефти".