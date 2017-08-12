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После заключения в КНДР в Канаду вернулся пастор Хён Су Лим

Канадский священник Хён Су Лим

После более, чем двух лет заключения в Северной Корее в Канаду вернулся священник корейского происхождения Хён Су Лим.

Северокорейское агентство сообщило, что он освобождён по гуманитарным соображениям - из-за плохого состояния здоровья.

В декабре 2015 года он был приговорён Верховным судом КНДР к пожизненным каторжным работам по обвинению в подрывной деятельности. Он публично признался, что помогал людям бежать из Северной Кореи и принёс свои извинения.

Хён Су Лим неоднократно посещал Северную Корею, где живут его родные, в качестве сотрудника гуманитарных миссий.

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