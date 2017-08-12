"Золотого леопарда" получил фильм об умирающей женщине

В швейцарском городе Локарно завершился 70-ый кинофестиваль. Главную награду, “Золотого леопарда”, получил документальный фильм китайского режиссера Ван Бина «Госпожа Фан». 8 лет героиня фильма, жительница рыболовецкой деревни, страдала от болезни Альцгеймера. Ван Бин снимал ее последние дни: утратившая дар речи и не способная есть, прикованная к постели, страдающая от пролежней госпожа Фан медленно умирает. Многочисленные родственники ждут ее смерти и обсуждают подготовку к похоронам. Ван Бин считает, что такая бесстрастная хроника умирания – лучший способ показать смерть на экране. Ретроспектива фильмов Ван Бина проходит на крупнейшей выставке современного искусства «Документа» в Касселе, здесь же в мае состоялась и премьера фильма «Госпожа Фан».

Вторая награда фестиваля, приз жюри, досталась картине бразильских кинематографистов Хулианы Рохас и Марко Дутра «Хорошие манеры». Это фильм ужасов о рождении мальчика, который становится оборотнем в полнолуние и, вырвавшись из-под присмотра мачехи, которая держит его в кандалах, съедает одноклассника.

Награду за лучшую женскую роль получила французская звезда Изабель Юппер, сыгравшая в картине Сержа Бозона «Мадам Хайд» скромную преподавательницу лицея, которая по ночам становится опасной огненной женщиной. Приз за лучшую режиссур получил авангардист Ф. Ж. Оссанг (фильм “Девять пальцев”).

Российские фильмы в конкурсе не участвовали. В Локарно состоялась премьера фильма Бориса Юхананова и Александра Шейна «Назидание» – о мистических эпизодах в жизни футболиста Зинедина Зидана.

70-ый фестиваль в Локарно завершился церемонией вручения наград в кинотеатре под открытым небом на главной площади города.