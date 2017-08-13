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Иранский парламент выделил полмиллиарда долларов на ракеты

Иранские парламентарии на сессии 13 августа 2017

Парламент Ирана 13 августа одобрил выделение дополнительно более 500 миллионов долларов на дальнейшее развитие своей ракетной программы и финансирование элитного Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил председатель меджлиса Али Ардашир Лариджани.

Министерство финансов США 28 июля расширило финансовые санкции в отношении шести иранских компаний, которые, по сведениям Вашингтона, поддерживают ракетную программу. Эти меры стали ответом на проведённое в Иране 27 июля испытание ракеты-носителя для вывода спутника в космос. Ракета типа "Симорг" может выводить на орбиту спутники весом до 250 килограммов. США резко осудили эти испытания, назвав их провокацией и нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

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