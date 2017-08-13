Белый дом: Трамп осуждает все формы насилия, фанатизма и ненависти

Президент США Дональд Трамп осудил экстремистов, участвовавших в столкновениях в Шарлотсвилле. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома в ответ на критику Трампа в том смысле, что он недостаточно осудил радикалов и сторонников ненавистнических идей. "Президент ясно сказал в своем заявлении вчера, что осуждает все формы насилия, фанатизма и ненависти. Конечно, это включает белых сторонников идей превосходства белой расы, Ку-Клус-Клан, неонацистов и все экстремистские группы. Он призвал к национальному единству и объединению всех американцев," - отмечается в заявлении.

Президент США будет получать регулярные сообщения от своей команды о событиях, которые разворачивались в субботу в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент Трамп не осудил белых сторонников идей превсоходства белой расы и неонацистов в своих публичных комментариях в субботу после беспорядков. Трамп обвинил "много сторон" в столкновениях между протестующими и белыми экстремистами в Шарлоттсвилле.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вспышка насилия, произошедшая в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния) "соответствует определению терроризма".

Макмастер сказал в интервью ABC "This Week", что "когда совершается нападение, чтобы вызывать страх, это называется терроризмом". В результате столкновений, произошедших в Шарлотсвилле один человек погиб, когда автомобиль врезался в толпу протестующих накануне митинга сторонников идей превосходства белой расы. Макмастер назвал случившееся "преступным актом против соотечественников". Макмастер сказал: "Это преступление, которое могло быть мотивированым и мы увидим к чему приведет расследование этого случая, было ли оно мотивировано ненавистью и фанатизмом, которые мы должны потушить в нашей стране".

​Дочь президента США Иванка Трамп также заявила, что в обществе не должно быть места для расизма, белого превосходства и неонацизма. Так она отреагировала столкновения в Шарлотсвилле. В своем твиттере она написала в воскресенье утром - на следующий день после столкновений - что "мы все должны собраться вместе, как американцы, и быть одной соединенной страной".

После столкновений в противников митингующих националистов на большой скорости въехал автомобиль. Погибла одна женщина, около двух десятков ранены. Задержанный 20-летний водитель автомобиля, врезавшегося в толпу в Шарлотсвилле, Джеймс Алекс Филдс, оказался жителем штата Огайо.

Пресс-секретарь Трампа заявила, что президент США говоря о ненависти и фанатизме, имел в виду в том числе и нео-нацистов и сторонников Ку-Клукс-Клана. Жесткое заявление сделал губернатор Вирджинии, потребовав от националистов убираться домой.

Терри Маколифф, губернатор штата Вирджиния: "Вот что я хочу сказать всем националистам и нацистам, которые приехали сегодня в Шарлотсвилл. То, что я хочу сказать, это коротко и просто - убирайтесь домой. Вы нам здесь не нужны. Стыдоба! Вам кажется, что вы патриоты. Никакие вы не патриоты. Мы сильнее вас. А для вас здесь нет места. В Америке для вас нет места!"

Трамп также заявил, что "ненависть и фанатизм" по всей стране, укоренилась задолго до его появления в Белом доме. Высказывания Трампа вызвали критику со стороны республиканцев и демократов, которые считают, что он должен осуждать группы, сеющие ненависть, своими именами. Мэр Шарлотсвилля Майкл Сингер, демократ, заявил, что обвиняет Трампа в разжигании расовых предрассудков во время его избирательной кампании в прошлом году. Сенатор Кори Гарднер, республиканец из Колорадо, сказал, что президент "должен назвать зло своим именем".

Неонацистский сайт восхвалял президента Трампа за то, что он не осудил белые националистические группы за демонстрацию, которая перерасла во вспышку насилия. Сайт The Daily Stormer говорит, что комментарии Трампа "хороши" и "не заслуживают осуждения".