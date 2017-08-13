Иран поставил вооружения в Россию вопреки санкциям Совбеза ООН

Иран поставил компоненты тяжелого вооружения в Россию вопреки санкциям Совета Безопасности ООН. Вооружение Ирана попало в Россию через Сирию, пишет Welt am Sonntag (воскресное приложение к Die Welt) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По данным издания, в июне два иранских самолета приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где базируется российская авиация. На самолетах доставили компоненты тяжелого вооружения для их дальнейшей транспортировки в Россию. Затем компоненты перевезли на грузовиках в порт Тартус на Средиземном море. Оттуда иранское вооружение было доставлено в Новороссийск на российском корабле "Спарта III".

Welt am Sonntag публикует фотографию в своем официальном аккаунте в твиттере, на которой, как утверждает издание, изображен иранский самолет в Хмеймим. Дата, когда был сделан снимок, не сообщается.