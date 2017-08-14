Главный редактор дагестанской газеты обратился к главе СПЧ

В Дагестане главный редактор независимой газеты "Черновик" Маирбек Агаев обратился к главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову с просьбой взять под личный контроль случаи нападений на журналистов издания и помочь привлечь виновных к ответственности. Кроме того, Агаев просит генерального прокурора России Юрия Чайку возбудить уголовное дело в отношении нападавших. Об этом сообщает "Новая газета".

По информации издания, 12 июня во время антикоррупционного митинга в Махачкале трое мужчин напали на журналисток газеты "Черновик" — Саиду Вагабову и Баирят Идрисову. Они отобралиу женщин телефоны и угрожали им расправой. Их коллеге, Патимат Махмудовой из издания "Кавказский узел", также освещавшей акцию в Махачкале,нападавшие сломали камеру. Журналисты обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности, но им было отказано. Участников нападения лишь оштрафовали за мелкое хулиганство.

По данным редакции "Черновика", одним из нападавших был Карим Кусумов, который проходит подозреваемым по делу об убийстве дагестанского журналиста Яхьи Яхьева в 2010 году. Коллеги Яхьева связывали нападение с его профессиональной деятельностью.