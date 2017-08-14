Не забыть "государственное людоедство"

В Новосибирске не могут договорится о том, где захоронить останки жертв сталинских репрессий, которые были обнаружены во время строительства жилого дома на месте бывшего здания пересыльной тюрьмы НКВД. Мнения общественных активистов и представителей власти разделились. Одни считают, что захоронение нужно сделать в центральной части города. Другие, что центр Новосибирска нельзя превращать в мемориал памяти жертв репресси.

В 2012 году здание пересыльной тюрьмы НКВД, которое с 1951 года использовалось под областной психоневрологический диспансер, было решено снести, а землю под ним передать частному застройщику. Это решение вызвало протест местных общественных активистов, которые предлагали создать в здании бывшей пересыльной тюрьмы музей жертв политических репрессий. По мнению историков и общественников, десятки тысяч людей в годы сталинских репрессий были расстреляны прямо во дворе здания, в котором затем находился областной психоневрологический диспансер. Координатор регионального отделения правозащитного общества "Мемориал" Александр Рудницкий выходил тогда даже на одиночный пикет.

– Вместе со зданием бывшей пересыльной тюрьмы уничтожили следы преступлений и памяти жертв репрессий. Хотя надо было, используя это здание, сделать архитектурный памятник жертвам репрессий. Построить какое-то общественное здание, в которое старое входит как основополагающий элемент, – и сейчас считает Александр Рудницкий.

Но протесты не помогли. Городские власти тогда объяснили снос здания бывшей тюрьмы его аварийным состоянием и невозможностью реставрации. В итоге здание "пересылки" просто сравняли с землей, а землю передали частному застройщику.

Других данных, кроме того, что все останки принадлежали 32-м разным людям, эксперты получить не смогли

На его месте началось строительство 22-этажного жилого дома, которые в Новосибирске до сих пор называют "домом на костях". Во время рытья котлована в 2013 году строители обнаружили человеческие кости, стройку приостановили. Областной следственный комитет начал проверку и передал останки судмедэкспертам. Среди них были обнаружены: целый череп и шесть повреждённых, которые принадлежали мужчинам от 25 до 30 лет, а также останки одного подростка, нескольких женщин, двоих мужчин 40-50 лет. Это то, что специалистам удалось установить точно. Других данных, кроме того, что все останки принадлежали 32-м разным людям, эксперты получить не смогли.

Члены общества "Мемориал" тогда даже предлагали установить мемориальную табличку на доме, построенном на месте тюрьмы и написать на ней: "Памятник человеческому вандализму". Александр Рудницкий настаивал и на возбуждении уголовного дела по факту обнаружения костей. Но местный Следственный комитет отказал общественнику, передав ему при этом десять мешков с костями, которые Рудницкий несколько лет хранил у себя в гараже. Все это время Рудницикй ходил по инстанциям с инициативой захоронить останки реперссированных в Нарымском сквере, который расположен в двух шагах от здания бывшей тюрьмы НКВД. Власти предложили сначала кремировать кости, а уж затем обсуждать, где упокоить прах. Более двух лет Александр Рудницкий вел переговоры об этом с властями и бизнесменами. В апреле этого года останки, наконец, были кремированы, а вокруг места захоронения разгорелись острые дискуссии.

Директор "Похоронного дома "ИМИ", депутат городского совета Сергей Бондаренко предлагает захоронить останки на одном из городских кладбищ, рядом с крематорием похоронного дома, где и прошла кремация останков:

Я предложил на месте последнего упокоения сделать мемориал "неизвестному заключенному"

– Мы сделали обряд кремации красиво и бесплатно. Тогда же у меня родилась, как мне кажется, благородная идея, о которой я сразу же сказал Александру Рудницкому. Рядом с территорией Гусинобродского кладбища расположено несколько колоний. На старом кладбище Гусинки хоронили заключенных. Случилось так, что там похоронен и мой отец, который был в заключении. Правда, его могилы я не нашел. Я предложил похоронить останки репрессированных там, а на месте последнего упокоения сделать мемориал "неизвестному заключенному". Наш "Похоронный дом" взял бы на себя все хлопоты и затраты.

Александр Рудницкий говорит, что очень благодарен Сергею Бондаренко за обряд кремации, но считает предложенное им место захоронения неподходящим:

– Возражение одно. Гусинобродское кладбище слишком далеко от центра города. Самое подходящее место для захоронения – Нарымский сквер, где еще в 2003 году был установлен мемориальный памятник жертвам политических репрессий. Здесь и должны найти последний приют останки репрессированны в тюрьме НКВД

Этого же мнения придерживается новосибирский краевед Константин Голодяев:

Кладбищенский памятник не вариант – нужен мемориал в проходимой, центральной части города

– Идеальным местом захоронения останков я считаю Сквер павших в годы гражданской войны, что находится в самом центре города. Там уже есть братская могила, в которой лежат и "красные" и "белые". Репрессии 30-х – это продолжение гражданской войны. Кладбищенский памятник не вариант – нужен мемориал в проходимой, центральной части города. Государственное людоедство не должно забыться и повториться. Поэтому Нарымский сквер вполне подходит.

Но Сергей Бондаренко категорически против:

– Нарымский сквер – это же не кладбище. Тем более, что после кремации получилось десять капсул с прахом. Это много, и такое захоронение превратит сквер в кладбище, – говорит он.

Член художественного совета Новосибирска, доцент Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, председатель некоммерческого фонда Культурно-просветительский и выставочный центр художественных ремесел "Сибирский вернисаж" Анна Наволоцкая еще более категорична:

Это светлый сквер. Поэтому оттенок скорби перекроет смысл этого сквера как светлого городского пространства

– Новосибирск превращается в город-кладбище. Комплекс памятника Александру Покрышкину похож на мемориал. Пограничники выступили с инициативой создать свой мемориал. Здания в центре города увешаны памятными досками с кладбищенским подтекстом. Их нужно как-то унифицировать, что ли. Или повесить их внутри зданий. Нарымский сквер – это один из немногих скверов в городе, который стоит не на кладбище. Это парковая территория. Здесь гуляют мамочки с колясками, детские площадки. Это светлый сквер. Поэтому оттенок скорби перекроет смысл этого сквера как светлого городского пространства, – считает она.

В Нарымском сквере, кроме небольшого мемориала жертвам политических репрессий, стоит еще один – жертвам радиационных катастроф и ядерных испытаний. При этом для многих посетителей сквера оба мемориала, говорит Наволоцкая, мало что значат. Любители физических упражнений вообще нередко используют мемориал жертвам политических репрессий как гимнастический снаряд.

Споры о месте захоронения останков, обнаруженных на месте новосибирской пересыльной тюрьмы, следует перевести в другое русло и обсудить создание в городе большого мемориала всем жертвам сталинских репрессий, считает координатор общественной организации "Русь сидящая" в Сибири Дмитрий Петров:

Нужен большой мемориал и, возможно, музей, который бы объединил все свидетельства о репрессированных

– Новосибирск – это центр сибирского ГУЛАГа. Через него в 30-х годах прошлого столетия прошли сотни тысяч заключенных. Поэтому, на мой взгляд, городу нужен большой мемориал и, возможно, музей, который бы объединил все свидетельства о репрессированных в Новосибирске, и стал напоминанием о сталинском режиме, – уверен он.

В Новосибирске, по данным историков, массовые захоронения репрессированных находятся еще в двух городских парках – "Березовая роща" и "Центральный", а также в Заельцовском бору, который расположен в пределах городской черты. При этом данные о прошедших через пересыльную тюрьму Новосибирска снова закрыты. Поэтому установить даже предположительно, где могут находиться другие захоронения, пока невозможно, говорит Константин Голодяев:

– В течении нескольких лет в 90-х годах архивы КГБ и МВД были открыты не только для родственников, но и для исследователей. Многие историки успели там поработать и найти массу материала. Работали ли конкретно по этой тюрьме, не знаю. Но если кто-то видел эти документы, в них могли быть и расстрельные списки с указанием мест захоронения. Но затем архивы снова закрыли. Остается только ждать, когда их откроют снова, – сетует Голодяев.

В конце августа соберется художественный совет Новосибирска, где и будет решаться вопрос о том, где все-таки найдут последний приют останки жертв сталинских репрессий, обнаруженные на месте бывшей тюрьмы НКВД. А пока капсулы с прахом хранятся у Александра Рудницкого.