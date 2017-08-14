Темная магия российских издателей

Американская писательница Виктория Шваб обнаружила, что из русского перевода ее книги, изданного "Росмэн", исчезла линия однополого романа. В Твиттере Шваб написала, что до того, как она об этом узнала, русское издание было у нее любимым. "Я в полнейшем шоке", комментирует она:

Shades of Magic (в русском переводе "Оттенки магии") - серия книг в жанре "приключенческое фэнтези", которая, по утверждению издательства "Росмэн", пользуется оглушительным успехом у американских читателей. Редактуре подверглась вторая книга из серии, "Тени сгущаются". В ответ на твит писательницы представители "Росмэн" попытались оправдаться перед российской публикой на своей странице ВКонтакте, но их пост о том, что из книги убрали "всего одну сцену", вызвал волну возмущения в комментариях, и вскоре текст удалили. Сохранился скриншот:

Какие именно фрагменты были удалены из книги Шваб, можно увидеть здесь:

Как сообщает "Дождь", представительница "Росмэн" Наталья Бровчук заявила: "Мы сделали это, исключительно чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. При этом романтическую линию в целом мы, конечно же, сохранили". Пока неясно, как издательство поступит с третьей книгой серии, где этот роман становится одной из основных сюжетных линий. Многие читатели возмущены.

​Виктор Сонькин

Я, в целом, испытываю сочувствие к издателям — дело их сложное. Но это а) сигнал тем тугодумам, которые считали, что закон "против пропаганды гомосексуализма" декоративный и ни на что не повлияет и б) повод скандалить, потому что ну елки. (Ну я уж не говорю, что делать такие вещи тайно от автора и агентов — за пределами добра и зла.)

Я при этом уверен, что люди, принимавшие закон, ничего такого не имели в виду. Но оно неизбежно так выходит: ты принимаешь идиотизм, и он быстро разворачивается и начинает бить тебя (да, тебя же) по голове хвостом.

"Росмэн" утверждает, что литературный агент Виктории Шваб знал о готовящейся редактуре. В Твиттере писательница утверждает, что купюры в переводе могут стать поводом для разрыва контракта. Представители "Росмэна" уверены, что конфликт удастся уладить.

"Неподходящие" сюжеты часто исчезали из книг и в переводах, издававшихся в СССР - многие из них из-за этого выходили с пометкой "пересказ".

Виктор Прасолов

Для знакомства с немецким языком читаю детскую книгу Krabat параллельно с русским переводом. Перевод на четверть короче. Вырезана, например, попытка самоубийства ученика колдуна. В переводе смысл происходящего из-за этих цензурных вырезаний понять трудно.

Саша Борисова

Ничто не ново под Луной, советский перевод "Крестного отца" короче книги на треть, по-моему. И там даже геев нет