День, когда Россия утонула во лжи

12 августа исполнилось 17 лет со дня гибели экипажа подводной лодки "Курск". В Сети многие вспоминают свои ощущения от новостей 2000-го года и цитируют песню "ДДТ" "Капитан Колесников", посвященную предсмертной записке одного из членов экипажа.

Max Trudolubov

Помню жуть от новости про подлодку "Курск". Еще не было привычки к таким новостям. Люди в закрытом пространстве. До сих пор помню, как это тогда впечатывалось в сознание

Наталья Шимкевич

Я помню ужас и бессилье, охватившие меня, когда в одном из репортажей о гибели "Курска" услышала стук в переборки...

А новоиспеченный гарант катался на лыжах в это время.

Александр Лысенко​

А помните, как вдохновенно врал пресс-секретарь ВМФ Дыгало во время катастрофы "Курска"? Дескать, "с экипажем установлена связь, им подается горячая пища"!

Когда вскрыли последний отсек и увидели, что он полон воды, как-то само-собой забылись слова товарища Дыгало. А хотелось бы спросить: Кому же подавалась "горячая пища"?

Александр Ярош

А я был на похоронах части команды "Курска", один из погибших ребят жил через сквер от меня. Гибель сына убила эту семью, кажется, они получили какую-то денежную компенсацию, деньги ушли на оплакивание сына и медленный алкогольный суицид. Не знаю удалось ли им тогда сойти с этого пути.

Оксана Баулина

кто о смерти скажет нам пару честных слов?

жаль, нет черных ящиков упавших моряков.

карандаш ломается, холодно, темно.

капитан колесников пишет нам письмо.

ровно 17 лет назад путин фактически запретил спасать выжившую часть экипажа «курска». ну не прерывать же свой отпуск ради каких-то людей. это было после взрывов домов на каширке и гурьянова, до беслана и норд-оста. мне было 20 лет, я ревела неделю. и с тех пор живу в остром недоумении, почему этот человек не под судом и не под следствием. но надеюсь, что когда-нибудь фраза «она утонула» в справедливом суде (в человеческом, не религиозном смысле) будет признана отягчающим обстоятельством.

капитан колесников все еще пишет нам письмо.

Многие в годовщину трагедии так и не дождались упоминания о ней по федеральным телеканалам.

​Danila Galperovich

Ни слова про годовщину "Курска" в главных новостях Первого канала. Они просто молчат, я просто констатирую. Важно, конечно, не что они молчат, а что мы помним и детям расскажем.

Taras Orlenok

Пишут, что нигде в новостях о годовщине гибели "Курска" - ни звука. Но ведь это вполне логично, сейчас в СМИ работает переходное поколение агитпропа. Дальше катастрофу будут называть диверсией НАТО, воспоминания - происками врагов, а родных и близких - пособниками Госдепа.

Игорь Мальцев (Известия)

Самые страшные буквы в моей жизни — это фамилии моряков, которые шли бесконечным потоком по черному телевизионному экрану. Пока была надежда, все держались и сдерживали. Когда пошли эти списки — слезы потекли. Пока врала пресс-служба флота. Пока адмиралы из Переделкино пытались прикрыть свои задницы, пока изворачивались газеты и телевидение. Пока телеведущие своей ложью превращались в черные дыры вместо звезд. Пока миллионы служивших еще надеялись — слез не было. А тут полились. Тишина раздалась во всех отсеках и казармах по всей стране. Потому что надежды больше не было. <...>

А в этом году — вот, собственно, вчера — местные журналисты постарались сделать всё, чтобы никто особо и не вспомнил, что была такая лодка.

Это мы забудем про вас. И очень быстро. А про капитан-лейтенанта Колесникова — никогда.

На фоне молчания официальных СМИ яркое впечатление произвела масштабная акция памяти, которую устроили болельщики футбольной команды "Зенит": они растянули над трибуной огромный баннер в виде той самой обгоревшей записки.

Еще об одном важном тексте, связанном с трагедией, напоминает Наталья Маршалкович:

В истории с гибелью "Курска" мне врезались в память два эпизода. Встреча Путина с вдовами моряков (знаменитая стенограмма которой дорого стоила "Коммерсанту") и записка капитана Колесникова. "Шансов, похоже, нет... Всем привет, отчаиваться не надо"

Стенограмму встречи Путина со вдовами и сейчас можно прочесть на сайте издательского дома Коммерсантъ​. Чтение это долгое, но оно того стоит.

Путин. Я самого начала должен был для себя решить: лететь или не лететь? И я спросил военных: я могу там чем-нибудь помочь? Они твердо сказали: "Нет!" Да один слух, что я сюда приеду, что тут произвел бы? Никакой работы бы не было несколько дней! А представляете, сколько людей со мной понаедет? Сколько людей с сопровождающими лицами?.. А ведь это было бы очень простое решение. Я бы прикрыл себе одно место. Команды раздал, они не выполнили — получите!

Женщина. А вы им доверяете? Да надо их посадить! Они же вас, президента, обманули!

Женщину усаживают.

Путин. Не надо усаживать! Пусть скажет! Поднимите ее, пусть скажет! Пусть высказывается. Знаете, нам всем здесь больно...

Крики. Они обманули нас!

Путин. Нельзя сказать, что они обманули... Ведь они правду сказали. Эти спасательные средства были. Но не сработали.

Как всегда в эту годовщину, Путину припоминают то, что он сказал в шоу Ларри Кинга в ответ на вопрос ведущего: "Так все-таки, что случилось с подводной лодкой?"

Oleg Kudrin

Вот эту улыбку в ответ на вопрос о 118 погибших моряках забывать никогда нельзя​

Анна Баженова

Владимир Владимирович, а вы бы могли сегодня на бис повторить — Она утонула?

На бис сейчас невозможно повторить и те вопросы, которые тогда осмеливались задавать президенту журналисты и родственники погибших. Программу Сергея Доренко, в которой подвергаются сомнению утверждения Путина, вспоминает Елена Чекалова:

Сегодня день Курска - тот самый день, когда страна стала тонуть во лжи. Не люблю Доренко и сам вот этот его тон, когда спускают с цепи и приказывают: мочи! Но все же такой анализ интервью действующего президента сейчас немыслим. В этом сюжете видно, какой путь прошло наше ТВ: сейчас мочить можно только по приказу одного человека. Тогда же была какая-то политика и полемика: с одной стороны мочили этих, с другой - тех. И мы могли как-то выяснять для себя истину. Теперь она утонула

Вспоминают в Сети и НТВ образца 2000-го года, по которому Борис Немцов мог сказать на всю страну: "Поведение нашего президента - аморально".

​В 2014 году Немцов написал в Facebook пост, который до сих пор не потерял актуальности.

Почему официальные медиа в день годовщины молчат - пытается разобраться в платном разделе Republic Олег Кашин:

Когда официальные лица и медиа в дни очередной августовской годовщины не вспоминают о «Курске», это воспринимается вполне однозначно – в условиях нашего мягкого культа личности любое напоминание о растерянном и так или иначе оказавшемся не на высоте Владимире Путине будет некстати; знаменитое «Она утонула», даже если Путин ничего такого не имел в виду, давно и навсегда стало символом его фирменного цинизма, не раз подтвержденного в последующие годы. Зачем же об этом напоминать лишний раз? Памятные мероприятия локализованы на флотах, как будто речь идет о сугубо флотской годовщине, а самое громкое напоминание о трагедии «Курска» – баннер фанатов «Зенита», то есть чистая самодеятельность. Больше ничего.

В молчании о «Курске» при желании можно даже разглядеть некоторое благородство нынешней пропаганды, которая в принципе очень даже могла бы обыграть годовщину так, что неупоминание показалось бы лучшей возможной реакцией – действительно, разве лучше бы было, если бы в эти августовские дни по телевизору показывали очередное мемуарное интервью Путина, в котором он жаловался бы на девяностые, а Сергей Доренко, чья первоканальная карьера оборвалась как раз после скандального эфира о «Курске», вспомнил бы, что это была идея Березовского, пытавшегося спекулировать на трагедии в своих целях (Путин же в 2000 году и сам говорил, что «там есть на телевидении люди, которые сегодня орут больше всех и которые в течение 10 лет разрушали ту самую армию и флот, на которых сегодня гибнут люди»), а еще было бы какое-нибудь расследование с доказательствами столкновения «Курска» с американской лодкой – что, мы не знаем, как они умеют это делать? В самом деле, уж лучше пускай молчат и пускай забвение будет некрасивой, но единственно возможной сегодня защитой от опошления и лжи.

Пример того, как пропаганда могла бы обыгрывать годовщину трагедии, показывают провластные блогеры:

Наталья Шатихина

Очень печальные события, но я ещё раз не могу не восхититься собранностью, готовностью общаться и здравомыслием ВВП. Мне кажется, при здравом рассуждении, это очевидно любому. Не врал, не заигрывал, не выдавал тайн. И сейчас можно подписаться под каждым словом. Столько лет прошло, а все изменилось. Достаточно почитать про состояние армии тогда и сейчас. Про уровень ее оснащения и довольствия. Быстро забывается, как мы жили ещё 20 лет назад.

Это огромная трагедия, вечная память тем, кто исполнил тогда свой воинский долг!

В поддержке Путина можно зайти и дальше.

Многие​ делятся в Твиттере фотографией, которая говорит сама за себя.

​Кирилл Шулика

Так на Украине то ли в Марганце, то ли в Никополе живут родственники одного целого погибшего капитана второго ранга. Говорят, что были бы помоложе, пошли бы воевать за Путина и русский мир.

А что же экипаж "Курска"? Ведь и он наверняка поддерживал бы нынешнюю власть, считает Аркадий Бабченко:

Сегодня вся лента в письме капитана Колесникова.

Но думаю я теперь тоже только об одном.

А если бы трагедии "Курска" не случилось и он был бы сейчас в строю, и получил бы приказ вместе с "Адмиралом "Кузнецовым" ударить по Алеппо, или, не дай бог, выпустить пару ракет по Мариуполю - что бы было? Каковы были бы действия капитана Колесникова? Запротестовал, уволился, возглавил бы антивоенное движение, сказал бы, что это преступление и он не будет в нем участвовать, или...

Да ладно, чего там.

Ответ и так очевиден.

Извините, но теперь все это рассматривается только с этих позиций.

Соглашается с ним Антон Наумлюк:

Ну вот я смотрел на годовщину на портреты ребят, погибших в подлодке, и примерно об этом же думал. Фактически, после 2014-го стало невозможно героизировать не только тех, кто воюет сейчас (по понятным причинам), но и тех, кто вроде бы как заслужил этого раньше. Потому что неизвестно, а на самом деле известно, как бы люди повели себя в 2014-м как раз. Пример псковских десантников.

Спорит с Бабченко Дмитрий Кляйн:

При том, что я уважаю Аркадия Бабченко за прямоту и честность суждений, но такая позиция - на грани гнусности. Капитан Колесников не участвовал в захвате Крыма и не воевал на востоке Украины. И никто не сможет сказать определенно, как именно он и его товарищи, погибшие в "Курске", повели бы себя в будущем. А обвинять мертвецов в подлости и преступлениях, которые они якобы наверняка совершили бы - как минимум нечестно. Прости, Аркадий Бабченко, но тут ты не прав, ведь если мы хотим в будущем жить в обществе, в котором будут уважать права личности, давайте начинать с того, чтобы прямо сейчас уважать право этих людей не быть втянутыми в ту гнусь, что твориться сейчас в России - ведь ответить за себя они уже не могут, так что давайте оставим мертвым их честь. Они погибли, до конца выполняя свой долг, и уж подводники "Курска" точно не участвовали в этой мерзкой "гибридной войне".

Тем временем правда о случившемся до сих пор не известна, а виновные трагедии не найдены и не осуждены, напоминает Лев Шлосберг:

До сих пор в России не состоялось НИ ОДНОГО судебного процесса по итогам общенациональных трагедий, в котором объективно и беспристрастно были бы установлены все обстоятельства дела и виновные лица.

Более того, и следствие, и суды чрезвычайно организованно и жестко «держат оборону» государства от граждан, фактически препятствуют установлению истины. Суды вместо своей единственной функции – правосудия – исполняют совершенно другую: охранительную по отношении к публичной власти. Охранительную от народа.

В итоге власть – всегда права, народ – всегда жертва.

Всё это российское общество могло видеть в трагедии «Курска».

Это никогда уже невозможно забыть, как практически любой разговор в те черные дни позднего лета в любом помещении у вновь входящего человека с душой и сердцем начинался со слов: «Что там?». И все сразу понимали, о чем речь. Телевизоры во многих домах не выключались круглосуточно.

Люди дни и ночи жили молитвой, что хотя бы кого-то спасут. С леденящим ужасом пытались представить себе, ЧТО ТАМ СЕЙЧАС. Жили надеждой на то, что власть найдет в себе зерна гуманизма и окажется способной на сострадание и покаяние.

Не нашла. Оказалась неспособна.

Потому что – не хотела, не считала нужным.

Уважение к народу и сострадание его мучениям предполагает служение и подчинение народу.

Но подчиняться народу российские слуги народные категорически не намерены.

Это было очевидно уже в августе 2000 года.

С тех пор всё стало только хуже.