ФСБ объявила о задержании готовивших теракты в Москве

Федеральная служба безопасности объявила о задержании в столичном регионе террористической группы, которая готовила теракты в торговых центрах Москвы, передает "Интерфакс".

По информации агентства, задержаны гражданин России и трое граждан из государств Средней Азии. Их имена не сообщаются. Как говорится в сообщении спецслужбы, среди задержанных: эмиссар запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два "террориста-смертника".

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. По делу о теракте задержаны 10 человек. Следствие считает организаторами теракта братьев Аброра и Акрама Азимовых. 19 апреля ФСБ опубликовала видео задержания Акрама Азимова в Москве. Мать Азимова назвала его задержание "постановкой" и заявила, что за несколько дней до этого ее сына вывезли из частной больницы в Оше сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии и передали российским спецслужбам.

В конце июля обвиняемые пожаловались на пытки в "секретной тюрьме" ФСБ. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что после этого сотрудники ФСБ заставили Аброра Азимова отказаться от заявления о пытках под угрозой "физическойрасправы над ним и его родственниками".

ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях готовивших теракты в России и Петербурге. В конце июля спецслужба сообщила о задержании семи граждан Средней Азии, готовивших теракты в Петербурге. В ноябре 2016 года ФСБ заявила о задержании 10 человек, которые якобы готовили серию диверсий и терактов в Москве и Санкт-Петербурге.

