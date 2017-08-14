Индия планирует выслать 40 тысяч мусульман как нелегальных мигрантов

Власти Индии планируют выслать из страны 40 тысяч мусульман-рохинджа несмотря на то, что ООН признала часть из них беженцами. Представитель индийского правительства заявил Reuters, что все рохинджа находятся в стране нелегально. Это этническое меньшинство подвергается преследованиям на религиозной почве у себя на родине в Мьянме.



Представители ООН выдали рохинджа более 16 тысяч удостоверений личности, чтобы недопустить их задержаний и депортации. В ООН подчеркивают, что международное право запрещает высылать беженцев в страну, где им может грозить опасность. Однако правительство Индии отмечает, что страна не подписала конвенцию о статусе беженцев, и все нелегальные мигранты будут депортированы.



Представители народности рохинджа не могут получить гражданство Мьянмы. Пять лет назад в стране усилились столкновения между мусульманским меньшинством и преимущественно буддийским населением. В октябре появились сообщения об убийствах рохинджа правительственными войсками Мьянмы. С тех пор более 75 тысяч представителей этой народности бежали в Бангладеш и другие соседние страны.