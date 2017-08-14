Бизнес несёт потери из-за ограничений на польско-российской границе

Малое приграничное движение с Россией остаётся не восстановленным с прошлого года из-за политики, которую проводит Москва. С таким заявлением выступил глава Министерства внутренних дел Польши. Мариуш Блащак подчеркнул, что угрозы, исходящие от России, "совершенно очевидны".

В июле минувшего года в Польше проходил саммит НАТО и Всемирные дни молодежи. В связи с этим действие договорённостей с Россией и Украиной о малом приграничном движении, было приостановлено.

После саммита взаимные поездки жителей приграничных районов были возобновлены между Украиной и Польшей. Однако, ограничения так и не был сняты на границе между Польшей и Калининградской областью России. Польский министр Мариуш Блащак выразил мнение, что войска НАТО находятся в Польше, Литве, Латвии и Эстонии "не без повода".

Приостановка соглашений о малом приграничном движении вызвала нарекания со стороны польских предпринимателей, которые работают в приграничных с Россией регионах. Они заявляют, что потеряли существенную часть российских покупателей и туристов.

По данным главного статистического управления Польши, в 2105 году граждане России, посещавшие Польшу в рамках соглашения о приграничном движении, тратили на польской территории ежеквартально около 70-ти миллионов злотых – это более 19-ти миллионов долларов США по нынешнему курсу.