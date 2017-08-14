Украина отрицает, что поставляла оборонные технологии в КНДР

Украина отрицает, что когда-либо поставляла оборонные технологии в Северную Корею, в ответ на статью в газете "Нью-Йорк таймс", в которой говорилось, что Северная Корея, возможно, приобрела ракетные двигатели у украинского завода "Южмаш". Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина "никогда не поставляла ракетные двигатели или любые ракетные технологии в Северную Корею".

Государственный концерн "Южмаш" сообщил, что с момента обретения Украиной независимости в 1991 году он не выпускал боевые баллистические ракеты военного назначения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте компании.

Озабоченность тем, что Северная Корея близка к возможности достичь своими ракетами Соединенных Штатов, вызвала в последние недели глобальную напряженность в Тихоокеанском регионе. Соединенные Штаты являются ключевым сторонником Украины.

Президент США Дональд Трамп предупредил в выходные, что у военных США "заряжено оружие и взведены курки" на случай, если Северная Корея будет действовать неразумно после угроз нанести ракетный удар по американской Тихоокеанской территории Гуам. Представители Северной Кореи обвинили американского президента в том, что он поставил Корейский полуостров на грань ядерной войны. В воскресенье глава Центрального разведывательного управления США сказал, что не удивится, если Северная Корея проведет испытания другой ракеты после того, как в июле она уже провела два теста.