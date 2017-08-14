В Петербурге требуют расследовать нападение на ЛГБТ-активистов

Семеро депутатов петербургского Законодательного собрания – Борис Вишневский, Михаил Амосов, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров подписали обращение к начальнику главного управления МВД Российской Федерации по Петербургу и Ленинградской области Сергею Умнову. В письме содержится просьба установить виновных в нападении, совершенном 12 августа на журналистов и ЛГБТ-активистов несколькими неизвестными молодыми людьми в спортивных костюмах. У депутата Бориса Вишневского большие претензии к поведению полиции во время этого инцидента – он напоминает, что, по многочисленным свидетельствам, полицейские стояли по другую сторону моста через Мойку и пассивно наблюдали происходящее. По мнению Вишневского, если бы нападение было совершено членов "Единой России" или сотрудников полиции, то полицейские действовали бы совсем по-другому.
В результате нападения, во время которого неизвестные распылили перцовый газ, пострадало около 15 ЛГБТ-активистов и журналистов. Журналисты уже сами проводят импровизированное расследование, в ходе которого в сети появилось множество фотографий нападавших – есть версия, что это члены одной из неонацистских группировок. В частности, на своей странице в Фейсбук эти фотографии разместил журналист Серафим Романов , на этих снимках лица многих нападавших четко видны.
По словам одной из пострадавших – журналистки Ксении Клочковой, ЛГБТ-активисты просили полицейских проводить их до метро по окончании публичной акции, которую они проводили на Марсовом поле, но полицейские отказались.
Ожидается, что Сергей Умнов должен дать депутатам ответ 15 августа.
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