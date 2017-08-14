Пентагон: двое военнослужащих США убиты в Ираке "по ошибке"

Пентагон сообщил, что двое американских военнослужащих убиты в Ираке в результате "неудачного" артиллерийского огня. Об этом заявил 14 августа представитель Пентагона полковник Роб Маннинг. Он заявил, что артиллерийское подразделение Сухопутных войск "проводило противоракетную миссию против минометных позиций экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещенной в России), когда произошел несчастный случай, в результате которого были ранены семь военнослужащих". Двое из солдат позже умерли. Коалиция под руководством США, сражающаяся с боевиками, 13 августа в первых сообщения объявила, что жертвы произошли не в результате контакта с противником, не уточняя других деталей.

Информационное агентство Amaq, связанное с "Исламским государством", утверждало, что ракеты, выпущенные силами группировки, привели к жертвам среди американских войск в северном Ираке. Агентство сообщило, что целью нападения была деревня к востоку от города, удерживаемого джихаддистами Тал-Афар. Бойцы "Исламского государства" были изгнаны с большей части территории, которую они захватили в 2014 году у правительственных сил, включая главный город севера Ирака Мосул. Но они по-прежнему контролируют некоторые районы, в том числе Тал-Афар, к западу от Мосула.

На веб-сайте iCasualties.org, в котором перечислены потери коалиции в Ираке и Афганистане, сообщается, что в Ираке в 2017 году были убиты 11 военнослужащих США.