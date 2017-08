Рэп головного мозга

В это сложно поверить, но едва ли не главным событием последних дней (если не последних недель или, чего доброго, месяцев) стал рэп-баттл.

Да, именно так, поэтическое соревнование двух русских рэперов: Мирона Фёдорова, выступающим под именем Oxxxymiron, и Вячеслава Машнова, известного как Слава КПСС и Гнойный.

Этому баттлу даже посвящена отдельная статья в русской Википедии - там его называют самым ожидаемым поединком 2017 года. При этом резонанс от встречи Оксимирона и Гнойного выплеснулся далеко за пределы их обычной аудитории. Когда писался этот обзор, у официального видео поединка было 11,353,294 просмотров!

Лев Симкин:

Помните, Карл, Маркс, Фридрих, Энгельс не четыре человека, а два, а Слава КПСС - вообще не человек? Нет, человек. Знаменитый человек.

Пока вы тут сидите, ролик с рэп-баттлом Оксимирона и Гнойного ( он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладов) за сутки собрал на YouTube свыше 10 миллионов просмотров.

Илья Красильщик:

То есть к сериям игры престолов и твин пиксу добавились окси с гнойным. Хм!

Михаил Крутихин:

Читаю ленту. Остаюсь в недоумении. У нас сегодня медовый спас или гнойный? Какой-то "батл" лезет с каждой страницы.

Александр Рыклин:

Я действительно должен смотреть действо, которое мало того, что называется пошлым словом "баттл", так еще один из его участников - человек по имени Гнилой?

Евгения Альбац:

Что это за человек, который выбирает себе кликуху "Гнойный" ? И почему 7 млн интересуются высказываниями человека, который сам себя обозначил столь мерзким определением?

Марк Урнов:

Сборище самодовольного дефектного быдла на конкурсе дегенератов....

Максим Соколов:

Августовские новости

Состязание мейстерзингеров -- медийный феномен из того же разряда, что и грибы-мутанты, а равно чудовище озера Лох-Несс. Все они регулярно появляются в августе, когда писать решительно не о чем -- если, конечно, не происходит какая-нибудь катастрофа, но она же не во всяком августе происходит.

Николай Травкин:

Вот так живёшь, интересуешься новостями, по мере сил реагируешь на окружающую действительность, комментируешь разные общественно-политические события, ощущаешь себя в т р е н д е и, вдруг, .... б а т т л Оксимирон против Гнойного набирает за 12 часов около 5 миллионов!!! просмотров...

Идёшь на ЮТуб, открываешь ролик и в тебе появляются ощущения собственной древности. Пытаешься въехать в смыслы п а н ч л а й н о в и подозрения, что ты заглянул сюда из прошлого мира усиливаются. Но по настоящему осознание себя ископаемым приходит только после понимания, что и Оксимирон, проигравший Гнойному, тоже уже уходит в прошлое...

Ксения Ларина:

Я посмотрела перепляс Оксимирона с Гнойным.

Друзья, я сделала это.

Сергей Худиев:

Целый день в интернете свирепые дятлы/горячо обсуждают какие-то батлы/вроде речь там о том, что какие-то хамы/поливают друг друга на сцене стихами/по дурному примеру гарлемской шпаны/нарядившись в кричащего цвета штаны. Это грубое зрелище, панков утеха/вызывает волну непристойного смеха. Смотрит на это Пушкина портрет, восклицает "где мой пистолет!"

Максим Кононенко:

Пушкин с Лермонтовым могли бы рассказать вам, что такое НАСТОЯЩИЙ БАТТЛ.

Но они вам, увы, не расскажут, ибо свои баттлы они проиграли. А вы будете продолжать дрочить на <ерунду>.

И да, если бы это был НАСТОЯЩИЙ БАТТЛ, то сегодня одним рэпером на планете стало бы меньше.

И это было бы, конечно, прекрасно.

Oxxxymiron попросил моченой морошки.

Глеб Черкасов:

И нельзя в такой день не вспомнить, что блюз это когда хорошему человеку плохо, а рэп - когда плохому -хорошо)))

Артём Рондарёв:

Вижу в своей ленте людей, которые, дежурно возопив "Сколько можно говорить про какую-то <ерунду> под названием рэп-баттл", дальше пишут посты про блокчейн, Путина и геополитические стратегии России.

Действительно, оторвали людей от дела.

Дмитрий Бавырин:

Уважаемые коллеги (в области политоты) чем старше по паспорту, тем более показательно недоумевают: какой еще Оксимирон? какой еще Гнойный? куда идет наша молодежь?

Ну как сказать - "молодежь". Билеты на того же Оксимирона в "Олимпийский" у меня еще весной куплены были, а сам концерт в ноябре.

Это не в смысле "я в тренде, вы не в тренде". Это в смысле - нельзя объять необъятное, но можно не делать вида, что всё, о чем ты не знаешь, недостойно твоего, а значит и чужого внимания. Благородного дона подобное украшает.

Я же не бурчу, сколь надоели мне эти ваши "Престолы", которые я не смотрел и вряд ли посмотрю. Впрочем, будь мне 45, наверное, бурчал бы, но лучше уж тогда помереть от цирроза в 40. Работаю над этим.

Станислав Куприянов:

Вот из-за этих поколенческих разрывов и выходят Мизулины.

Анна Качкаева:

Судя по реакциям, Дудь и рэперский батл почти как "Взгляд" и "12 этаж" 30-летней давности. Родители взахлеб знакомятся с нынешней "лестницей")

Александр Горбачёв:

короче, похоже, написанный за два часа на прошлой неделе справочник про Гнойного — самый читаемый мой текст про музыку за всю так сказать карьеру.

не знаю, какой вывод из этого сделать!

Владислав Цыплухин:

Мне так и не удалось придумать, что является источником силы волны в российских медиа одного рэп-батла, который для непогруженных вроде меня и большинства коллег уж точно не сильно отличается от других выпусков. Разве только тем, что проиграл человек, о котором каждый где-то немного слышал.

Было бы очень интересно узнать, просто для понимания, как редакторы газеты «Ведомости» (в авторах там числятся Болецкая и Серьгина) обосновали самим себе выход в 8 утра заметки «Батл Oxxxymiron против Гнойного за ночь набрал 2,7 млн просмотров» — новый тренд, омоложение аудитории? Что-то там внутри у них совсем недавно изменилось — никак не могу забыть их заголовок от 2 августа «Приложение для перекраски волос на фотографиях взорвало рунет».

У большинства изданий нет быстрой обратной связи. А у нас есть: на TJ с утра вышло два материала про этот батл — оба читатели отправили в жесткие минусы (но при этом статьи собрали 50 000 просмотров), нагрузили две сотни негативных комментариев и ещё написали сверху статьи, что «TJ <рехнулся>».

И, самое интересное, что <рехнулись>-то сразу очень много медиа. Что происходит?

Алексей Ковалёв:

Ну и слава богу, пусть РИА лучше пишет новости про батлы Оксимирона и Гнойного, биткойны, ховерборды и спиннеры, чем очередное "Пушков отчитал Макфола в твиттере".

Илья Клишин:

2001: серьезные издания не могут писать новости по сайтам в интернете

2008: серьезные издания не могут писать новости по жж

2011: серьезные издания не могут писать новости по фейсбуку и твиттеру

2017: серьезные издания не могут писать новости по хайповым батлам

Екатерина Винокурова:

1. Это офигенно нчитанные люди. Голос улиц в России - это не только голос косяка, который курят в подворотне. Не только голос шпаны из умирающего моногорода. Не только голоса злых детей с нищих окраин.

Это голос прочитанного тайком от родителей после отбоя, прд лампой под одеялом Бродского. Голос споров на кухнях до крика о причинах падения Римской империи. Голос не_счастливых, но очень образованных людей, семьям которых, кроме как читать книжки, в СССР и делать-то было нечего. И где бы эти люди не жили и сколько бы не заработали, томик Бродского, сигарета в подворотне, ссора с лучшим другом из-за императора Клавдия и рефлексивная неприкаянность будут всегда с ними, даже заслоненные европейской вежливой улыбкой и безупречным английским выговором.

2. Рэп - это круто, потому что неполиткорректно. Потому что не про "деды воевали, и мы дойдем до Берлина", не для детей младше 16, не про патриотизм и не про визг оскорбленных верующих. Это отдушина нашего жалкого времени(кстати, на Западе политкорректность тоже давно выжгла все живое).

Артемий Лебедев:

Считаю, что рэп-баттлы в России - это гипер-мега-супер-крутое явление в области культуры. Настоящей культуры, а не того <дерьма>, которое поддерживает профильное министерство.

И то, насколько этот жанр популярен, вселяет в меня спокойствие за то, что никакие чиновники ничего в жизни не решают, а культура развивается по своим законам.

Чиновники пытаются убедить мир, что Россия - страна великой литературы. А где эта великая литература? Последний великий писатель умер сто лет назад. Зато есть рэп-баттлы, живое доказательство того, что русская литература жива и без грантов минкульта.

Матерное циничное публичное состязание поэтов - что может быть круче?

Сергей Шмидт:

Oxxxymiron с Гнойным резво начали гонку на Навальным.

За сутки прошли половину расстояния, которое "неДимон" прошел за три месяца. Я про просмотры на ю-тубике.

Если серьезно, то почему? Интересующихся русским рэпом в России больше, чем интересующихся политикой? Так-то так не скажешь. Вторых все-таки побольше на беглый взгляд.

Марина Литвинович:

(посмотрев баттл Оксимирона и Славы КПСС) Первый, кто сумеет поговорить примерно вот так об актуальной политике - без цензуры и умолчаний - будет молодец.

Леонид Волков:

Вот вы все обсуждаете последний версус, но все равно ни у кого нет таких сильных впечатлений как у меня.

Потому что я ничего в этом не понимал, и чисто случайно неделю назад посмотрел — только не смейтесь — Оксимирон vs. Джоннибой. И в положительном смысле офигел от того, насколько Оксимирон крут, насколько он на голову выше противника, и как вообще можно круто владеть словом.

И вот на эти мои впечатления полнейшего неофита наложился засмотренный сегодня утром баттл с Гнойным — который был ровно на ту же голову выше Оксимирона. Особенно, конечно, вся рецензия на «Горгород» из первого раунда.

Я вряд ли теперь буду смотреть все баттлы подряд, чтобы быть в контексте всей внутренней кухни и мета-мета-мета-подколов, но вот как разовое погружение — это было все мегакруто, и круто, что такая культура есть.

Алексей Навальный:

(сам в шоке от того, что пишу об этом)

Вчера в час ночи смотрел Версус. Это удивило меня, но уже меньше, потому что больше всего я удивился, когда в течение предыдущей недели неоднократно ловил себя на мысли «ну когда уже баттл мирон-гнойный выйдет?»

Получил большое удовольствие и больше всего от мысли, что русская культура жива и развивается. Русский язык — электрический ток, которым выступающие старались ударить противника.

Только вы не кидайте помидорами сразу с криком «ну какая это культура?!?!»

Ну а что это? Это ж самый настоящий поэтический конкурс. Там, извиняюсь, не особо и рэп. Чуваки пишут стихи и орут их друг другу в лицо. И это посмотрят 30 миллионов человек. То есть все молодые люди страны.

Разве это не прекрасно? Ну да, мат. Ну да, довольно часто весьма низкопробный юмор.

Тем не менее, всё равно это конкурс русских поэтов. Ну уж какие они есть. И на русском языке. Ну уж какой он есть в его современном виде.

Постмодернистская поэзия, ставшая массовой культурой и увлекшая десятки миллионов школьников и студентов. Об этом можно было только мечтать.

В любом случае, это в сто раз больше культура, чем комедийные и песенные шоу на федеральных каналах телевидения.

Сергей Медведев:

Внезапный повод и еще более внезапный рецензент, но таки да.

P.S. Стоны по поводу "страна в огне а вы всякую х.ню обсуждаете" не принимаются

P.P.S. Имхо Мирон круче

Олег Пшеничный:

Оказывается, Навальный не преминул высказаться про десятимиллионный просмотр "Баталии Противоречивого с Прогнившим".

В англоязычной культуре давным-давно есть такой термин "прыгнуть на подножку уходящего поезда"

jump a train - to travel on a train without paying, although you should pay.

Прискорбно, что Лёха пытается это делать.

Остап Кармоди:

Удальцов до сих пор не высказался про Гнойного.

Так ему Навального не победить

Есть, впрочем, люди, которые делятся критикой, хотя бы немногим более серьёзной, чем просто ворчание.

​

Тимур Щукин:

Тезис "Рэп - это прогресс, рэп - это литература, вот до чего докатилась современная культура" Вася Васин (ВИА "Кирпичи") озвучил ровно двадцать лет назад. Причем к тому времени рэп уже давно миновал пик своей популярности на западе, заматерел, опопсовел, стал старчески эклектичен и спекулятивен.

Поскольку это направление до сих пор почему-то считается молодежным и прогрессивным (как рокабилли в 1975 году, как мерси-бит в 1985-м, как глэм-рок в 1995-м), не могу не заявить, что этот факт свидетельствует о глубокой стагнации в популярной музыке и кризисе выразительных средств в нынешних этих ваших молодежных субкультурах.

Глеб Кузнецов:

Думаю я, что встала Россия, наконец, на путь прогресса. Клеветники говорят, что мы тут мощам мертвых царей поклоняемся. Как египтяне какие. Нет. Неправда. Мы - черные, живем в Бронксе, и на культурных часах у нас 1992 примерно год.

Павел Пряников:

Кратенько о баттле Окси vs Гнойный. Сельские опять погнали городских. Их тупо больше. "Русская" интеллигенция с оксфордским дипломом может сколько угодно читать наизусть Гумилева, говорить сложносочиненными предложениями и нисходящими метафорами. Но выигрывает тот, кто говорит на одном языке с массами, а еще лучше со "средним классом". То есть, на пелевинской помеси "народнического" густого мата с набором не слишком заумных англицизмов.

Собственно, это и есть главный политический аспект баттла. А заодно и прекрасный пример того, что политика = речь, а речь = политика. И дело здесь не столько в содержании, сколько в форме. Это то, что интеллигенция не поняла сто лет назад, и не понимает сейчас. Казалось бы, все до предела банально: 1) Будьте проще, 2) Будьте конкретны, 3) Будьте последовательны. Но на примере Окси видно, что им важнее шашечки, а не ехать. Мешает нарциссическая упоенность своим артистизмом

Олег Козырев:

Посмотрел батл Оксимирона и Гнойного. Удивительно, что разговоры о смыслах жизни теперь ведутся в таком формате.

Жаль, много мата и нижепоясного. Это считается как бы модным, а на самом деле гопничество и мейнстрим.

Все, кроме мата, в этой битве было хорошо. Третий раунд Оксимирона был верным. По смыслу он победил на мой взгляд. Но побеждает нынче не смысл, а частушки.

Александр Шмелёв:

От современной рэп-культуры я довольно далек, но рад, что для нынешней молодежи "Слава КПСС" - это всего лишь другое имя рэпера "Гнойный". Авось еще через четверть века словосочетание "Единая Россия" тоже будут знать лишь как альтернативное название ВИА "Говнюки", "Крымнаш" превратится в прозвище хипхопера "Мерзкий", а "Русским миром" будут дразнить музыканта под ником "Тупой осёл". Жернова истории мелят медленно, но, кажется, неуклонно

Дмитрий Соколов-Митрич:

Победа Гнойного над Оксимироном - это о том, что сила слова гораздо слабей силы содержания.

Любой пацан с глаголом рано или поздно попадает в ловушку авторского эгоизма. Оксимирон попал в нее чуть раньше в силу возраста, так что Гнойному недолго радоваться.

Кстати, да. Победил Гнойный (но, кажется, об этом и так знает весь Рунет)

Дмитрий Бутрин рецензирует баттл в "Коммерсанте":

Блестящий 30-летний Oxxxymiron объяснял, что его успех, его оксфордского происхождения филология, его поиск деформирующейся формы, его изысканный name dropping и продвижение словаря иностранных заимствований в массы, не говоря уже о светской жизни и будущем концерте в «Олимпийском» — это путь всякого художника. Гнойный, в свои 27 выглядящий на все те же 19, вдохновенно, как русский хоккеист канадца, лупил оппонента (а на самом деле слушателей) чистым русским языком, который легко может быть и суковатой дубиной.

Конечно, силы были неравны: Oxxxymiron услышал не только то, что обычно слышат в свой адрес творцы, но и кое-что другое, более важное — чистое искусство должно быть чрезвычайно сильным, чтобы выигрывать у языка, живущего своей жизнью и тем, что на нем обсуждают, здесь и сейчас. Донбасс, «Он вам не Димон», Ургант, журнал «Ок!», программа космических исследований, социалистические настроения населения, да даже Гарри Поттер — это то, что можно обсуждать только вдохновенно и относясь к этому как-то и принимая близко к сердцу. Какой бы глупой она ни была, а текущую повестку нельзя поминать всуе, для увеличения числа просмотров, она рано или поздно придет и будет убивать, в том числе и вас. От нее не отговоришься церемонным «сударь» или обсуждением внутрицеховых проблем рэпа — нужны Роберт Фрост, Гораций или их наследники, а не случайные герои топа «Яндекса». Кстати, Гнойный и в амплуа журналиста-разоблачителя выглядел убедительнее — с фактурой у него все было ок.

Максим Артемьев в "Форбсе" пишет о необычайной популярности рэп-баттлов на русской почве:

Рэп-битвы как самостоятельный жанр зародились в США, впрочем как и сам рэп. В современном мире вообще, почти все связанное с эстрадой, бизнесом и интернетом, приходит из Америки. Россия в этом смысле — не исключение, ее онлайн и развлекательная культура — типичная колониальная и подражательная, ничего принципиально оригинального она не порождает, а лишь следует в фарватере штатовской.

Но интереснее другое. Если в мире жанр рэп-битвы носит в целом маргинальный характер — достаточно заглянуть в Википедию, статьи о нем по-французски и по-немецки совсем небольшие, а по-испански или по-итальянски нет вообще, как нет и по-китайски, то в России он попал на очень благодатную почву и расцвел до высот, как кажется, недостижимых и в Америке. Русская статья в Вики о «Battle Rap» едва ли не больше, чем на английском. Именно в русском сегменте Youtube, как утверждают, был установлен абсолютный рекорд по количеству просмотров битв за 24 часа — 7,7 млн (сегодня он был побит). А на основной площадке в Youtube — Versus Battle — поединок Oxxxymiron vs Johnyboy имеет 38,5 млн просмотров. В качестве анекдота можно упомянуть, что в прошлом году лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пытался в рамках избирательной кампании читать рэп по псевдонимом OxxxyMironov. Правда это ему не помогло, и эсеры чуть было не пролетели мимо Думы.

Сайт "Открытой России" приводит все политические высказывания, прозвучавшие на баттле, но напоминает - вообще-то в этой тусовке о политике говорить не любят:

В июле 2016 года на видео баттла между Гнойным и Дмитрием Ромащенко (Эрнесто Заткнитесь) подвергли цензуре слова о патриархе Кирилле и президенте Чечни Рамзане Кадырове. В первом раунде Гнойный упомянул главу РПЦ: «Даже патриарх Кирилл когда-то был спермой». В свою очередь Ромащенко упрекнул противника в большом количестве кличек и добавил, что он носит чужое имя, как мост Кадырова. В ответ Гнойный рассказал о якобы несуществующих друзьях Ромащенко, сравнив их с украинцами, которые не «существуют как нация». На видео слово «украинцы» также было приглушенно помехами.

Организатор Versus Battle Александр «Ресторатор» Тимарцев в интервью видеоблоггеру CODERED рассказал, что на баттлах шутки про политических деятелей не одобряются. «Таких вещей хочется избегать в дальнейшем», — добавил он.

Впрочем, не станем удивляться, если на следующем поединке всё-таки пройдутся по депутату Геннадию Онищенко. Он предложил запретить писать о рэп-баттлах в новостях:

Обсуждение в государственных средствах массовой информации роликов, содержащих нецензурную брань, — недопустимо. Такое мнение в понедельник, 14 августа, высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя новости о рэп-баттле Оксимирона против Гнойного.

По его словам, публиковать информацию о состязании рэперов могут себе позволить только оппозиционные СМИ, а государственные должны отвечать за такие вещи. Онищенко отметил, что необходимо менять законодательство, чтобы можно было серьезно наказать издания и каналы, а не просто «пожурить, поругать».

«Интернет сегодня отражает ту убогость духовную, которая есть в нашем обществе, раз это находит такой широкий отклик. Там, по-моему, в течение ночи 3 миллиона было просмотров, и все с гордостью об этом сообщали. Особенно бесстыдно вели себя государственные каналы», — сказал депутат.

