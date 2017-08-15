Уголовное дело начальника метро Петербурга прекращено

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении начальника метро Санкт-Петербурга Владимира Гарюгина в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката.

Уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" было возбуждено в 2015 году. Гарюгина подозревали в том, что "вопреки интересам" возглавляемой им организациион заключил договор о строительстве наземного вестибюля станции метро "Адмиралтейская". В результате городскому бюджету был причинен ущерб на более чем 460 миллионов рублей.

Дело расследовалось более двух с половиной лет, однако обвинения главе метро Петербурга так и не были предъявлены.

Гарюгин возглавляет метро Петербурга с 1990 года.