В Иркутске активисты принесли "гробы" к зданию областного правительства

В Иркутске полицейские задержали двух активистов, которые принесли к зданию областного правительства деревянные ящики, символизирующие гробы. Как сообщило агентство "Иркутск онлайн", активисты проводили акцию в память о детях, погибших в местном интернате.

Летом прошлого года в Черемховском психоневрологическом интернате в Иркутской области из-за вспышки кишечной инфекции были госпитализированы более 50 детей, четверо из них умерли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, были задержаны руководители интерната. Следователи допросили депутатов областного Законодательного собрания.

По данным регионального СК, непосредственно перед вспышкой инфекции за состоянием более ста тяжелобольных воспитанников интерната следили лишь один врач и две медсестры. Интернату не хватало средств на лекарства, питание, а также ремонт здания. Кроме этого, как утверждают следователи, интернат был рассчитан на 30 детей, а не на 100.

Иркутские депутаты, по данным местных СМИ, на допросах по делу о гибели детей заявляли, что им не было известно о нехватке денег в Черемховском интернате. При этом с начала 2017 года в больницу с кишечной инфекцией попали уже четверо воспитанников лечебного учреждения.