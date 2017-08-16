Сделать Париж столицей

Бывший игрок футбольного клуба "Барселона" бразилец Неймар-младший в воскресенье сыграл первый матч за свою новую команду "Пари-сен-Жермен". Его трансфер стоил рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. Формально игрок воспользовался опцией выкупа своего контракта и перешел в ПСЖ в статусе свободного агента.

В воскресенье Неймар забил и свой первый гол за ПСЖ, а уже после игры мог увидеть, и, возможно, не без удовольствия, по телевидению, как "Барселона" проигрывает без него в принципиальном дерби с мадридским "Реалом" – в первом матче суперкубка Испании "Барселона" проиграла на своем поле 1-3. Несмотря на слова благодарности в адрес "Барселоны", которые Неймар многократно произнес за последние недели, основной причиной его переезда в Париж многие специалисты считают Лионеля Месси и Криштиану Роналду – "королей" мирового футбола в последнее десятилетие.

В последние годы суммы футбольных трансферов растут как на дрожжах, но цифра в 222 миллиона все равно выглядит фантастической, и нередко можно услышать мнение, что Неймар таких денег не стоит: футбол – игра командная, игрок может получить травму, у него может наступить спад в игре.Однако собеседник Радио Свобода, независимый журналист и телепродюсер Игорь Порошин полагает, что владельцы ПСЖ смогут вернуть вложенные в Неймара деньги и, через год-другой, их даже приумножить.

Но дело даже не в деньгах, а в гораздо более глобальной цели – превратить Париж в футбольную столицу, создать новый футбольный бренд мирового уровня. Рынок был готов к такого рода трансферному "взрыву", а сам мировой футбол ждут изменения, при которых сумма трансфера Неймара уже в ближайшие годы будет казаться скорее обыденной, чем запредельной.

Неймар – это бренд

​–​ Давайте начнем со спортивной стороны этого трансфера. Как вы считаете, почему Неймар-младший решил уйти из "Барселоны" в ПСЖ? Что им двигало? Как это может сказаться на "Барселоне", которая крупно проиграла своему самому принципиальному сопернику, "Реалу", в первом матче Суперкубка Испании?

​– Это самый туманный, самый неопределенный вопрос. Потому что разговоры о том, что Месси якобы не давал раскрыться таланту Неймара мне кажутся совершеннейшей чушью. Насколько я понимаю и чувствую этого человека, – конечно, это взгляд на расстоянии – Неймар не является таким эгоцентричным человеком, для которого самый важный вопрос, кто больше забьет в сезоне – Месси или он. Неймар – не Криштиану Роналду. Конечно же, любой нерв можно растеребить, любой нерв можно воспалить. Понятно, что Неймар – это бренд. Понятно, что это предприятие. Понятно, что Неймара очень долго обрабатывали. В конечном счете, может быть, он себя убедил в том, что он, наконец, может выйти из тени Криштиану и Месси, будучи в Париже.

Что касается будущего "Барселоны", то если брать чисто спортивный аспект, то мы уже увидели, что такое "Барселона" без Неймара. Или, вернее, что такое "Барселона" с футболистом по фамилии Деулофеу на позиции Неймара. Может быть, Деулофеу талантливый парень. Он, может быть, из-под этого психологического пресса, связанного с Неймаром, выйдет. Но понятно, что "Барселоне" надо закрывать эту позицию, надо потерю качества как-то попробовать восполнить. Вопрос ​– какой ценой? Сейчас, поскольку события развиваются по принципу домино, эти 222 миллиона, естественно, повлияли на рынок, они его, как говорят, обрушили. И мы видим, какие сейчас ценники выставляют "Барселоне", к примеру, за 19-летнего мальчика по фамилии Демебеле, который толком один сезон сыграл в большом футболе. Мой посыл может показаться идеалистичным, но мне кажется, нужно "Барселоне", исходя из своей истории, исходя из своей идеологии, удержаться от покупки любой ценой. Хотя итогом этого может стать промежуточное падение результатов.

–​ Ну, а если говорить о Неймаре, не кажется ли вам, что он совершил большую ошибку? Ведь он все-таки попал в чемпионат ниже уровнем, в котором нет таких матчей как "эль-классико", которых за сезон бывает Испании четыре, а иногда и шесть.

"Национальный чемпионат" сегодня ​– глубоко кризисное понятие

​– Во-первых, что такое национальный чемпионат сегодня? Это глубоко кризисное понятие. Возможно, эта конструкция продержится в Европе еще какое-то время, но я уверен, что через 5 лет (Неймар застанет этот момент) вся эта история про XIX век, про страны в их старых границах, про нации, про национальные государства она, естественно, рухнет. Она абсолютно абсурдна сейчас, а в футболе особенно это сказывается. Где перемещение рабочей силы свободно, как, может быть, ни на одном другом рынке... И вот и Бавария, и Париж едут играть в Труа или в Майнц. Это абсолютный абсурд. Я думаю, что эта конструкция через 5 лет радикально изменится путем образования единой лиги. Во-вторых, конечно же, главный футбольный турнир ​– это Лига чемпионов. Это главный турнир планеты Земля. И, собственно, Неймар хочет выиграть вместе с Парижем этот турнир.

​–​ Когда вы предполагаете, что система национальных чемпионатов рухнет, вы опираетесь на какие-то данные? Или это для вас логическое продолжение нынешней истории потому, что так должен развиваться футбол?

222 миллиона ​– просто цифра, которую когда-то нарисовали на бумажке

​– Скорее я опираюсь в данном случае на интуицию. До этого перехода Неймара был один ценовой рекорд на футболиста. Вот он случился. Он увеличен в два с лишним раза. Это значит, что рынок принципиально изменится, я имею в виду, рынок суперзвезд. Вообще, вся экономика футбола давно поменялась. Она в принципе готова к этим ценам. УЕФА, несмотря на давление континентальных футбольных корпораций, по-прежнему отстаивает "социал-христианский" взгляд на Европу, в частности, на футбол. Мол, у маленьких должно быть право голоса, что ни в коем случае нельзя избежать расслоения, что должны странным образом остаться эти национальные чемпионаты, что богатых нужно в чем-то ограничивать. Это давление усиливается. Итогом этого сдерживания со стороны УЕФА может стать то, что континентальные крупнейшие корпорации проиграют, проиграют стратегически. Они уже проигрывают тактически англичанам в том смысле, что в какой-то момент, может быть, англичанам вообще Европа ничего не сможет предложить. Англичанам даже не будет иметь никакого смысла играть в Лиге чемпионов, потому что они зарабатывают на порядки больше, средняя итальянская, французская, немецкая или испанская команда.

​–​ Все-таки футбол ​–​ игра командная. Понятно, что один игрок, пусть даже выдающийся, но на самом высочайшем уровне он игру сделать не может. Выплачивая 222 миллиона евро, те, кто делает это, рассчитывают деньги вернуть? Или хотя бы частично компенсировать затраты?

​– Во-первых, что такое 222 миллиона? Это некая цифра, похожая на средневековый символ. Просто нарисовали три двойки когда-то в качестве отступных. И эти три двойки выплатили. Что за этим стоит? За этим стоит то, что Париж хочется прорваться, и у него есть все основания это сделать, в число мировых супербрендов, каковыми являются на сегодняшний день, четыре-пять команд – "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Арсенал", может быть ​– "Манчестер-Сити". Смысл в том, что Париж смотрит туда, где находятся сейчас "Реал" и "Барселона". Они хотят, чтобы у мальчика в Бангладеш, играющего на пустыре, обязательно появилась майка ПСЖ. И она там непременно появится. Вот сейчас они заплатили 222 миллиона. Я думаю, что это все в рассрочку, несколько траншей будет выплачено. ПСЖ уже зарабатывает уже около 450 млн. евро в год. И сейчас будет зарабатывать еще больше. Я думаю, что за два-три года с Неймаром парижский клуб выйдет на показатель в около 600 млн. евро. К тому же понятно, что шейхи сделали очень правильную геолокацию. Они увидели очень важный пробел на мировой футбольной карте. Они увидели, что Париж является футбольной провинцией. И, купив ПСЖ несколько лет назад, они немедленно это исправили.

​–​ Получается, похоже, что Неймара могли купить и за 333 миллиона и за полмиллиарда. Можно ли ожидать подобного рода взрывов в ближайшем будущем? Например, Месси, о котором вы лет пять назад писали, что он очень скромный и никогда не уйдет из Барселоны, захочется, чтобы его продали за гигантскую сумму в новый клуб? Или Роналду, с его амбициями, захочет, чтобы его продали за миллиард?

​– Кто касается Месси, то за него я более-менее спокоен. Я за него поручился. Месси знает, какая ответственность на нем лежит, а его скромность действительно меня восхищает. Я думаю, что если не случится никакой не футбольной, а глобальной какой-то катастрофы, то Месси закончит свою карьеру там, где он ее начал ​– в "Барселоне".

Пять-семь команд готовы к изменению порядка цен на игроков первой обоймы

Что касается Криштиану Роналду, то здесь ничего нельзя планировать. Это эго в чистом виде, нарцисс. Пять-семь команд готовы к изменению порядка цен на игроков первой обоймы. По всей видимости, Килиан Мбаппе из "Монако" этим летом перейдет в "Реал". Это будет гигантская сумма. Это будет сумма в своем роде, превышающая сумму трансфера Неймара, если не своем числовом показателе, то в каком-то "энергетическом". Потому что Мбаппе – это игрок, который провел один, но потрясающий сезон на высшем уровне. В него готовы вкладывать такие деньги. Здесь речь идет о борьбе за инициативу, об очень жесткой конкуренции между несколькими супербрендами. И речь здесь – я подчеркиваю! – не о спортивных результатах, а о влиянии, о развитии "корпорации". И в случае с Парижем нельзя отбрасывать еще такой фактор: помимо экономики парижского футбольного клуба, вполне впечатляющей, есть история с борьбой за влияние. Политическое, экономическое влияние семьи шейхов, которая владеет ПСЖ. Это тоже важно.

–​ Я готовился к разговору об одном трансфере, пусть и таком потрясающем, как трансфер Неймара-младшего из "Барселоны" в ПСЖ, но вы нарисовали совершенно удивительную картину предстоящей трансформации футбола, по крайней мере, на Европейском континенте. Вы говорили о бессмысленности национальных чемпионатов. Может так получиться, что и чемпионаты мира канут в Лету из-за их ненадобности?

​– Это напрямую связано с одним из главных вызовов, перед которыми стоит мир. Это вовсе не Дональд Трамп или Владимир Путин, а это такое фундаментальное, понятие человеческой истории как род. Сначала род, семья, затем нация. Его существование поставлено под вопрос. Я могу ненавидеть своего соседа брянского, но могу любить и дружить с человеком, который живет в Сан-Франциско, в Сиднее или в Хабаровске. Понятие "нация" сейчас под критическим вопросом, особенно это заметно на Олимпиадах, которые становятся все более бессмысленными.

Национальные турниры теряют смысл, за исключением Английской лиги, которая, конечно же, уже давно – огромный трест

Собственно, пожалуй, футбол сейчас ​– единственная ощутимая сфера человеческой деятельности, влиятельная, в которой род до сих пор описывается как род, отстаивается как род. Более того, на сегодняшний день существует главный ритуал, который отстаивает праздник рода, праздник нации, который отстаивает понятие рода, отстаивает то, что человек может сказать: "Я ​– немец. Я – француз". Это ​– чемпионат мира по футболу, когда люди приезжают со своими флагами, некоторые даже дерутся. Это такая манифестация, это такая родовая вакханалия. Это все сейчас находится под большим вопросом. Клубный футбол фактически эту историю отменяет, национальные турниры теряют смысл, за исключением Английской лиги, которая, конечно же, уже давно – огромный трест. Тот же "Лестер" ​– это уже транснациональная корпорация, только корпорация развлекательная. И масштабом меньше, чем "Челси" или "Арсенал", ​– полагает Игорь Порошин.

По данным испанского издания Sport.es, Лионель Месси убеждал Неймара остаться в "Барселоне" и даже предлагал помочь завоевать в этом сезоне самый престижный индивидуальный трофей в футболе – "Золотой мяч". В интернете появился счетчик, фиксирующий, сколько заработал Неймар с момента перехода в ПСЖ. Правда, насколько достоверны эти данные, сказать трудно. Согласно различным источникам, зарплата Неймара составит 30 миллионов евро в год. В последние дни также появились сообщения, что "Реал", который хотел видеть в своих рядах Килиана Мбаппе, не устроили его требования по зарплате – 12 миллионов евро в год. Так что молодой игрок тоже может оказаться в ПСЖ, хотя его переходу может воспрепятствовать УЕФА, сославшись на действующие требования финансового fairplay для европейских клубов.