СМИ: сотрудник штаба Трампа пытался устроить ему встречу с Путиным

Советник по внешней политике избирательного штаба Дональда Трампа неоднократно пытался организовать встречу руководства предвыборной кампании с российскими чиновниками. В марте 2016 года Джордж Пападопулос разослал письма под заоголовком "Встреча с российским руководством, включая Путина". Электронная переписка попала в распоряжение газеты The Washington Post.

В сообщениях советник объяснял, что на встрече планируется "обсудить связи между США и Россией при Трампе на посту президента". С марта по сентябрь Пападопулос отправил около десяти подобных запросов. В одном из них говорится, что президент России Владимир Путин хочет лично принять команду Трампа. Предложения вызвали беспокойство сотрудников штаба и в итоге были отвергнуты его руководителем Полом Манафортом.

Попадопулос контактировал с российским Советом по международным делам. Представитель совета Иван Тимофеев подтвердил газете, что идея встречи "обсуждалась неформально" как часть диалога России и США.

Эта электронная переписка есть среди документов, которые штаб Трампа предоставил в Конгресс. Расследование возможного сговора с Кремлем расследуют как американские законодатели, так и ФБР. На прошлой неделе прошел обыск у бывшего главы избирательного штаба Пола Манафорта. Кремль вмешательство во внутреннюю политику США отрицает. Сам Трамп назвал расследование "охотой на ведьм".

