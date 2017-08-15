Нельзя путешествовать без мужа!

Российские феминистки, решившие собраться на летний семинар в Краснодарском крае, не знали, что в этом регионе хозяйничают казаки, считающие, что у женщин нет никаких прав. Когда о проведении лагеря было объявлено в соцсетях, девушки стали получать угрозы. Они не испугались, приехали на Кубань и 14 августа были задержаны полицией, сотрудничающей с казаками. Феминистский лагерь сорван.

"У нас были запланированы лекции о дискриминации женщин на рабочих местах, о современной женской поэзии, об инклюзивном феминизме, феминизме для аутисток. Был заявлен мастер-класс про офлайн-активизм, – рассказывает участница семинара московская поэтесса Оксана Васякина. – Такие лагеря проводятся не первый год, в 2016 году мы собирались под Петербургом. Однако на этот раз сразу стали получать угрозы".

Первое предупреждение, относительно вежливое, пришло еще до поездки в Кубань.

Однако, когда девушки приехали в Краснодарский край, они стали получать с одного и того же номера грубые угрозы:

О том, что произошло дальше, рассказывает Оксана Васякина:

Сейчас приедет казачья сотня, и мы с вами поговорим немножечко по-другому

"Девчонки договорились про кемпинг в Кринице, это бухточка такая, но в два часа ночи перед заездом позвонил хозяин и сказал, что из-за пожарной безопасности не может их впустить на территорию кемпинга. Мы провели ночь в бухте Инал, курортная гостиница "Чайка". В 6.40 утра я проснулась от стука в дверь, увидела четырех мужчин в штатском, сказали, что они полицейские. С нами был ребенок: Алена плакала, очень сильно напугали ее. Увезли на двух машинах в полицейский участок. Там нас допрашивали по одной. Продержали три с половиной часа и отпустили.

Мы приехали в поселок Возрождение, подошли к воротам парка, сели на лавку, и тут подъехала полицейская машина, из которой вышло четверо казаков, и с ними полицейские. Потребовали документы, мы отказались показывать. Казаки нам угрожали, сказали, что сейчас приедет казачья сотня, и мы с вами поговорим немножечко по-другому.

За нами приедут и обвинят в терроризме, а у меня отнимут ребенка

Потом полицейские нас забрали в участок, там мы просидели около двух часов в ожидании начальника, некоего Олега Алексеевича. Мы не соглашались оставлять вещи в коридоре, я боялась, что что-нибудь подбросят. Из кабинета начальник стал на нас кричать: "Вы что, русского языка не понимаете, сейчас я вам за сопротивление полиции подошью". Орал как дикий зверь! Он был очень агрессивен, но в итоге все свел к тому, что, если мы ответим на вопросы, нас отпустят. Мы согласились. Первой пошла я, со мной разговаривал человек в гражданском, он не представился. Задавал разные вопросы: зачем мы приехали, как познакомились, не состоим ли в каких-то партиях. Потом начальник мне сказал: "Оксана, ты же понимаешь, что казаки не просто так к вам подошли, у вас должен был быть какой-то лагерь, фестиваль". Предложил нам подписать предупреждение и покинуть территорию Геленджикского района, желательно и Краснодарского края тоже. Что мы и сделали".​

Организатор лагеря Леда Гарина рассказывает, что допрашивавший девушек подполковник спросил, являются ли они участницами "антитеррористических и фетишистских" организаций. "Начальник отделения, к которому меня отвели позже, говорил, что Национальная стратегия в интересах женщин, подписанная премьером Медведевым, – блеф, что где бы мы не остановились – за нами приедут и обвинят в терроризме, а у меня отнимут ребенка. И, кроме того, что насилия в адрес женщин в Краснодарском крае не существует, заявления об угрозах жизни и здоровью у нас не примут, а казаки приедут нас избивать обязательно".

Каким же образом о проведении летнего лагеря узнали казаки, чего испугались и как узнали номера телефонов девушек?

"У меня есть подозрение, что они следят за активистками-феминистками в соцсетях, – говорит Оксана Васякина. – Думаю, что они пробивают телефоны, может быть, и прослушивают. Для них феминизм – это экстремизм, то, что не вписывается в их представление о жизни. Полицейские замужних женщин спрашивали: где же ваш муж, почему он вас отпускает на море? А у меня, так как я незамужняя, спросили: почему ваши подруги путешествуют одни? В их понимании женщины – это приложение к мужчине, только мужчина может дать защиту. Полицейские, которые привели нас в участок, тоже сказали: "если бы с вами было два здоровых бугая, то у вас не было бы никаких проблем". Видимо, отсутствие проблем в их представлении гарантирует присутствие мужчины. Как только женщина появляется одна в публичном поле или что-то пытается сделать вместе с другими женщинами, для них это представляет опасность. Наверное, им страшно".

Проведение феминистского лагеря сорвано. Несколько комментариев из фейсбука его организатора Леды Гариной:

​Екатерина Куриченкова: "Почему мы ездим без мужей" – что вообще за вопрос такой? Это где указано, что без сопровождения мужчины женщина не имеет права перемещаться по территории государства? Мы что, в Афганистане в эпоху талибов? Вообще на такие вопросы никто отвечать не обязан. По кочану, блин. Возмутительная ситуация.

Светлана Калимуллина: И мы думаем, что историю нельзя повернуть? Можно, вот пример. Дай только волю, будут останавливать на улице, почему без мужа ходишь.

Екатерина Ахмадеева: Вот и православный халифат показал себя во всей красе.

Наталья Смирнова: Какой кошмар. 21-й век на дворе. Нельзя ли как-то укоротить этих ряженых "традиционалистов" с помощью прокуратуры, ну, чтобы они хотя бы сексом с ними не угрожали?

Ирина Дмитриева: Не верится, что подобная дикость может происходить в наше время и не в ортодоксальных религиозных странах. Может, их в психушку закроют после вашего заявления?