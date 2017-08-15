Россия, страна неравенства

Французский экономист Томас Пикетти - автор интеллектуального бестселлера (популярного главным образом у людей левых взглядов) "Капитал в XXI веке", теперь обратил свой взор на Россию, исследовав ее экономику с точки зрения имущественного неравенства и расслоения (именно увеличение этого неравенства на Западе - главная проблема "Капитала"). Статья под названием "От советов до олигархов: неравенство и собственность в России 1905-2016" опубликована на сайте профессора университета Беркли Габриэла Зуцмана - одного из соавторов Пикетти (еще один соавтор - его коллега по Парижской школе экономики Филипп Новокмет), а рецензию на нее написал обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

Бершидский отмечает, что суть работы Пикетти и его коллег - попытка доказать, что уровень имущественного расслоения в России и "то, до какой степени она была ограблена своими олигархами" выше, чем принято считать. Впрочем, обозреватель тут же подвергает критике методологию французского экономиста, указывая на то, что в тексте иногда некритично цитируются советские данные - им, по мнению Бершидского, принципиально нельзя доверять, поскольку абсурдно считать, что в эпоху всеобщего дефицита уровень реальных доходов в СССР составлял примерно 60 процентов от европейского. Сейчас этот уровень составляет примерно 70 процентов (если иметь в виду паритет покупательной способности - Бершидский оценивает эту цифру как, возможно, завышенную, но реальную), но при этом, по Пикетти, с 1990 года доходы примерно половины населения России (в реальном выражении) не выросли.

Однако часть работы, посвященную развитию экономики России в нулевые и десятые годы (то есть при Путине), Бершидский считает корректной и весьма ценной. Особое внимание исследователи уделяют проблеме вывоза капитала из России - к 2015 году, как они утверждают, стоимость офшорных активов богатых россиян достигла 75 процентов ежегодного национального дохода, или стоимости активов российских граждан в самой России. При этом такая ситуация - потенциально катастрофическая для экономики - очевидно, не слишком заботит российские власти: "Огромное неравенство кажется приемлемым до тех пор, пока миллиардеры и олигархи выглядят лояльными по отношению к государству и предполагаемым национальным интересам" - пишут Пикетти, Зуцман и Новокмет.

Что касается собственно неравенства, то исследователи приводят такие данные: доходы "верхнего 1 процента" граждан России составляют 20 процентов от доходов всего населения, верхней 0,1 процента - 10 процентов. При этом стоимость активов 10 процентов самых богатых россиян приближается к 75 процентам от стоимости всех российских активов - это почти уровень США (и намного выше, чем в Западной Европе).

Бершидский завершает свою рецензию интересным политическим выводом: Запад избрал для сдерживания России путь санкций, но при этом практически не обращает внимания на принадлежащие россиянам офшоры. "Возможно, ситуацию изменит попытка Запада отследить эти деньги и сделать так, чтобы они достались постпутинской, демократической России. Но это потребует куда более напряженной работы, а может быть и неудобных открытий относительно западного бизнеса и политики. А нынешний санкционный режим просто-напросто не ставит перед собой целью открыть эту банку с червями" - резюмирует обозреватель Bloomberg.