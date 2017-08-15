Травму ног заключенного сегежской ИК-7 объяснили "хореографией"

Судмедэксперты пришли к выводу, что заключенный исправительной колонии №7 в Сегеже Коба Шургая получил травмы ног из-за "занятий хореографией в прошлом". Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы.

Заключенный рассказывал защите, что сотрудники колонии принудительно ставили его в шпагат и оттаптывали стопы ног. Адвокаты утверждают, что Шургая не мог заниматься спортом или танцами в колонии, потому что он долгое время находился в штрафном изоляторе, в котором такая деятельность запрещена.

В феврале в отношении Шургая было возбуждено дело о ложном доносе – из-за его жалоб на пытки в колонии. Следствие настаивает, что эксперты не нашли на теле осужденного травм и следов побоев.

О пытках в сегежской колонии также сообщал оппозиционный активист Ильдар Дадин, отбывавший в ней часть срока о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. После этого в исправительном учреждении прошли проверки. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что не нашли доказательств применения насилия к Дадину.

