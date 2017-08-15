"Кремль ТВ" не уходит в отпуск. Эфир в 21:05

Кремлевская пропаганда не сбавляет летом обороты. Тему обсуждают: Роман Цимбалюк, Зигмунт Дзеньчоловски, Сергей Марков, Софья Адамова
Приходит мужик к врачу-дерматологу с жуткой экземой на руках и смердящим запахом от тела. Врач проветривает кабинет, осматривает пациента и спрашивает:
- Простите, а где вы работаете?
- В шоу-бизнесе, доктор! В цирке!
- И кем же вы работаете?
- Убираю дерьмо за слоном. Руки воняют так, что жена домой не пускает.
- Мыло, порошок, растворитель, не пробовали?
- Не помогает, доктор. Запах не исчезает, экзема прогрессирует.
- А, так это у вас профессиональное заболевание, чтобы вам от него избавиться надо срочно найди другую работу.
Мужик возмущенно: - Да вы что, доктор?! Уйти из шоу-бизнеса?
Тяжелая артиллерия «Кремль ТВ» не сбавляет летом обороты. Никаких отпусков, никаких повторов. Большинство политических ток-шоу остаются в эфирной сетке: "Время покажет" (Первый канал), "60 минут", "Вечер с Владимиром Соловьевым" (телеканал «Россия), "Право голоса" на ТВЦ, «Место встречи» НТВ.
Гости: публицист Зигмунт Дзеньчоловски, шеф-корреспондент информационного агентства “УНИАН” в Москве Роман Цимбалюк, политолог Сергей Марков, корреспондент издания The Insider Софья Адамова.
Ведущий Мумин Шакиров
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