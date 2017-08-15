"Кремль ТВ" не уходит в отпуск. Эфир в 21:05

Приходит мужик к врачу-дерматологу с жуткой экземой на руках и смердящим запахом от тела. Врач проветривает кабинет, осматривает пациента и спрашивает:

- Простите, а где вы работаете?

- В шоу-бизнесе, доктор! В цирке!

- И кем же вы работаете?

- Убираю дерьмо за слоном. Руки воняют так, что жена домой не пускает.

- Мыло, порошок, растворитель, не пробовали?

- Не помогает, доктор. Запах не исчезает, экзема прогрессирует.

- А, так это у вас профессиональное заболевание, чтобы вам от него избавиться надо срочно найди другую работу.

Мужик возмущенно: - Да вы что, доктор?! Уйти из шоу-бизнеса?

Тяжелая артиллерия «Кремль ТВ» не сбавляет летом обороты. Никаких отпусков, никаких повторов. Большинство политических ток-шоу остаются в эфирной сетке: "Время покажет" (Первый канал), "60 минут", "Вечер с Владимиром Соловьевым" (телеканал «Россия), "Право голоса" на ТВЦ, «Место встречи» НТВ.

Гости: публицист Зигмунт Дзеньчоловски, шеф-корреспондент информационного агентства “УНИАН” в Москве Роман Цимбалюк, политолог Сергей Марков, корреспондент издания The Insider Софья Адамова.

Ведущий Мумин Шакиров