В Киеве на "процессе Януковича" выступил бывший посол в ООН Сергеев

Оболонский районный суд в Киеве 15 августа продолжил изучать доказательства по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. В качестве свидетеля на процессе выступил бывший представитель Украины при ООН Юрий Сергеев. Он сообщил, что на заседании Совбеза ООН 1 марта 2014-го российская делегация обосновывала введение войск в Крым "государственным переворотом в Украине" и сначала показывала в ООН письменное обращение к российским властям тогдашнего председателя Совета министров Автономной Республики Крым Сергея Аксенова, призывавшего Москву защитить русскоязычное население полуострова. А спустя два дня, 3 марта, на заседании Совета безопасности ныне покойный представитель РФ Виталий Чуркин, аргументируя российскую интервенцию в Крым, уже демонстрировал фотокопию письма-обращения экс-президента Украины Виктора Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины.

"В отличие от письма Аксенова, письму Януковича был присвоен статус официального документа ООН и его Россия использовала для легитимизации интервенции на Крымский полуострова", - подчеркнул в суде экс-представитель Украины в ООН. Дипломат сообщил, что с этим письмом тогда ознакомились все члены Совбеза ООН. В частности, постоянный представитель Франции в ООН Жерар Аро, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что этот "документ не фальшивый - фальшивый президент".

Ранее военный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул на процессе, что обращение Януковича к Путину "послужило основанием не только для аннексии Россией Крыма, но для российской агрессии против Украины в Донбассе". Как известно, 5 июля в эфире российского ТВ Виктор Янукович заявил, что отзывает своих адвокатов и выходит из процесса, назвав суд "профанацией", а его результат "предопределенным". После этого заявления заочный процесс над экс-президентом продолжился с бесплатным государственным адвокатом Виталием Мешечеком.

Виктор Янукович сейчас скрывается в России. Ему инкриминируют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственную измену" и "ведение агрессивной войны". Обвинение требует осудить Януковича к пожизненному сроку заключения. Следующее заседание Оболенского суда по этому делу ожидается 17 августа.