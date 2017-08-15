Шарапова получила приглашение на Открытый чемпионат США по теннису

Российская теннисистка Мария Шарапова получила так называемый "уайлд кард" – приглашение в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису. Как сообщается на сайте турнира, спортсменка стала одним из восьми игроков, получивших "уайлд кард".

Это будет первым появлением Шараповой на турнире серии Большого шлема после дисквалификации.

Шарапова вернулась в большой спорт в конце апреля после 15-месячного перерыва. В марте минувшего года теннисистка объявила, что в ее допинг-тесте, взятом в январе, были обнаружены следы мельдония. По словам Шараповой, она не знала о том, что с января 2016 года он был внесен в список запрещенных препаратов. В мае того же года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года.

Шарапова выигрывала Открытый чемпионат США по теннису в 2006 году. Всего в ее активе пять побед на турнирах Большого шлема.