Команда Навального будет добиваться его регистрации на выборах

Команда Алексея Навального будет добиваться его регистрации кандидатом на выборах президента России в 2018 году политическими методами. Это исключительно политическое решение и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова должна будет его исполнять. Об этом сказал "Эху Москвы" глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков.

Накануне Памфилова заявила, что Навальный сможет участвовать в выборах президента, только если произойдет "чудо". Глава ЦИК утверждает, что в настоящее время оппозиционер не имеет права баллотироваться в президенты из-за обвинительного приговора по делу "Кировлеса".Навального могут зарегистрировать в качестве кандидата, если он добьется отмены судимости или изменений в законодательстве страны. Оба эти варианта Памфилова назвала "чудесами", вероятность которых, по ее мнению, "ничтожно мала".

В мае этого года суд после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" вновь приговорил Навального к пяти годам условного лишения свободы, признав его виновным в "хищении средств". Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее признал этот приговор неправосудным. Оппозиционер намерен вновь обжаловать решение российского суда.

Выдвижение Навального на пост президента России поддержали почти 600 тысяч человек.