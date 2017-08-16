Суд продлил арест правозащитнику Игорю Нагавкину

Суд в Москве продлил ещё на месяц арест руководителю волгоградского отделения движения "За права человека" Игорю Нагавкину, которого обвиняют в краже. Об этом сообщает "Кавказский узел". Нагавкин, который уже почти год находится под стражей, с 8 августа держит бессрочную голодовку в следственном изоляторе "Бутырка".

Адвокат Нагавкина Фарит Муртазин отметил, что его подзащитного могли не заключать под стражу, так как вменяемое ему преступление имеет среднюю тяжесть. Защитник считает, что на Нагавкина оказывается давление, чтобы заставить его отказаться от общественной деятельности.

Игоря Нагавкина задержали 29 сентября прошлого года в городе Калач-на-Дону. Его обвиняют в краже ювелирных украшений. Правозащитники связывают эти обвинения с его профессиональной деятельностью - Нагавкин расследовал связи местных правоохранительных органов с наркоторговлей. По словам лидера движения "За права человека" Льва Пономарева, Нагавкин был заметным общественным деятелем в таком маленьком городе, как Калач-на-Дону. У него был конфликт с мэром города, с начальником ГИБДД, прокуратурой, он вызывал всеобщее раздражение у начальства.

