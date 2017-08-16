Меч, пронзающий Россию

В Киеве открыли памятник в виде меча, воткнутого в карту России. Он создан на пожертвования волонтеров и посвящен участникам АТО - антитеррористической операции на востоке Украины. Гранитный памятник высотой более 2,5 метров обошелся в 120 тысяч гривен, сообщает "Украинская правда". По словам одного из организаторов установки памятника, представителя организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, символический смысл этой скульптурной композиции - будущая победа Украины над российскими оккупантами.
Негативные реакции со стороны российских блогеров, СМИ и официальных лиц не заставили себя ждать.
В Киеве открыли памятник с вонзённым в карту России мечом. Теперь важно зафиксировать следующий факт - авторы этого «креатива» и его сторонники обезумели окончательно, в нормальной современной европейской цивилизованной стране такого происходить не должно. Хочется верить, что те, кто это всё одобряют в самом ближайшем будущем окажутся на политической свалке.
1. Это выгодно нашей пропаганде. Она из этого выжмет всё и приплюсует к рейтингу власти несколько процентов.
2. Это оскорбляет российский народ, который ни на кого не нападал.
3. Это затрудняет любое сотрудничество российских независимых политиков и официальных властей Украины.
То есть задача украинского меча – не спасение Крыма и крымчан и не защита Донбасса и его жителей.
Цель украинского меча - не помощь русским братьям в обретении свободы от антинародного политического режима.
Его цель - смерть России (мы же понимаем, что меч, вонзенный в карту страны, символизирует именно это), убийство нашей страны.
Или кто-то думает, что украинцы имеют право ставить такие памятники?
Что мы это заслужили?
Что гибель нашей страны от украинского меча - это заслуженное наказание и благо?
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что меч "увековечивает геноцид жителей Донбасса, а также глумится над минскими соглашениями и всей Европой". "Порошенко, прежде чем лепить мечи на карте России, должен был вспомнить пророческие на все времена слова Александра Невского: "Кто с мечом к нам придёт — от меча и погибнет". Откомментировал новый монумент и сенатор Франц Клинцевич:
Памятник в виде вонзенного в карту России меча, уставленный в Киеве, никакого отношения к погибшим в ходе гражданской войны в Донбассе бойцам ВСУ не имеет. В нем нет даже намека на скорбь, не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни, которая была бы в данном случае особенно уместна. Вместо этого – редкое сочетание ненависти и хамства. По сути, нынешний киевский режим соорудил памятник самому себе, и он будет снесен первым после неизбежного падения этого режима.
Многие не без злорадства отмечали, что ангел с желто-синими крыльями на постаменте вышел очень уж похожим на персонажа с обложки известной компьютерной игры Diablo.
С памятником "героям АТО" Украина лажается не в первый раз.
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Сова на эмблеме ГУР Украины стырена из мультика СССР 1970 года "Сказка сказывается"
Другие комментаторы считают, что насколько скромными бы ни были художественные достоинства памятника, рассуждать о его уместности россиянам сейчас не стоит.
Имеют право. Как жертва путинской агрессии.
это реакция на войну...не было бы войны--не было бы и памятника
Одобряю. Вещи названы своими именами: Война - войной. Агрессор - Россией.
Вообще-то у них постоянно с Донбасса возвращаются гробы, так что уж позвольте им хотя бы «покреативить» на тему смерти своих граждан.
мы позорно молчим по поводу двух войн. поэтому это наше одобрямс должно нас оскорблять, а не памятники в чужой стране, у котрой отяпали территории. ни одного антивоенного митинга. так что, политики, заткнитесь.
После Крыма и Донбасса трудно чего-то другого ожидать от Украины. Скорее, даже удивительно почему это лишь в 2017 году появилось.
сначала надо уйти с крыма и донбаса выплатить репарации и попросить прощения. А потом можно и мораль преподавать
Конструктивное предложение - Россия убирает войска и технику из Украины, а украинцы в ответ сносят памятник)
Появление в Киеве памятника в виде меча, пронзающего российскую империю - свидетельство того, что в украинском самосознании за последние три с половиной года произошли очень серьёзные сдвиги. Они происходили давно, на протяжении всей украинской истории, но Путин своей агрессией их ускорил. Исторические пути Украины и России разошлись окончательно и бесповоротно. Этот памятник - своего рода осиновый кол, вбитый в российскую имперскую идею, которая никогда не мыслилась без Украины как колониальной части "русского мира". Пора забыть расхожее понятие "украинский кризис" - налицо острейший кризис имперской России. Хотите увидеть надгробие российской империи? Поезжайте в Киев, на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.
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