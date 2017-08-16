Меч, пронзающий Россию

В Киеве открыли памятник в виде меча, воткнутого в карту России. Он создан на пожертвования волонтеров и посвящен участникам АТО - антитеррористической операции на востоке Украины. Гранитный памятник высотой более 2,5 метров обошелся в 120 тысяч гривен, сообщает "Украинская правда". По словам одного из организаторов установки памятника, представителя организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, символический смысл этой скульптурной композиции - будущая победа Украины над российскими оккупантами.

Негативные реакции со стороны российских блогеров, СМИ и официальных лиц не заставили себя ждать.

Игорь Драндин

В Киеве открыли памятник с вонзённым в карту России мечом. Теперь важно зафиксировать следующий факт - авторы этого «креатива» и его сторонники обезумели окончательно, в нормальной современной европейской цивилизованной стране такого происходить не должно. Хочется верить, что те, кто это всё одобряют в самом ближайшем будущем окажутся на политической свалке.

1. Это выгодно нашей пропаганде. Она из этого выжмет всё и приплюсует к рейтингу власти несколько процентов.

2. Это оскорбляет российский народ, который ни на кого не нападал.

3. Это затрудняет любое сотрудничество российских независимых политиков и официальных властей Украины.

Валерий Савельев

То есть задача украинского меча – не спасение Крыма и крымчан и не защита Донбасса и его жителей.

Цель украинского меча - не помощь русским братьям в обретении свободы от антинародного политического режима.

Его цель - смерть России (мы же понимаем, что меч, вонзенный в карту страны, символизирует именно это), убийство нашей страны.



Или кто-то думает, что украинцы имеют право ставить такие памятники?

Что мы это заслужили?

Что гибель нашей страны от украинского меча - это заслуженное наказание и благо?

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что меч "увековечивает геноцид жителей Донбасса, а также глумится над минскими соглашениями и всей Европой". "Порошенко, прежде чем лепить мечи на карте России, должен был вспомнить пророческие на все времена слова Александра Невского: "Кто с мечом к нам придёт — от меча и погибнет". Откомментировал новый монумент и сенатор ​Франц Клинцевич:

Памятник в виде вонзенного в карту России меча, уставленный в Киеве, никакого отношения к погибшим в ходе гражданской войны в Донбассе бойцам ВСУ не имеет. В нем нет даже намека на скорбь, не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни, которая была бы в данном случае особенно уместна. Вместо этого – редкое сочетание ненависти и хамства. По сути, нынешний киевский режим соорудил памятник самому себе, и он будет снесен первым после неизбежного падения этого режима.

Многие не без злорадства отмечали, что ангел с желто-синими крыльями на постаменте вышел очень уж похожим на персонажа с обложки известной компьютерной игры Diablo.

Караульный

С памятником "героям АТО" Украина лажается не в первый раз.

https://t.me/karaulny/17087

Сова на эмблеме ГУР Украины стырена из мультика СССР 1970 года "Сказка сказывается"

Другие комментаторы считают, что насколько скромными бы ни были художественные достоинства памятника, рассуждать о его уместности россиянам сейчас не стоит.

Mikhail Sokolov

Имеют право. Как жертва путинской агрессии.

Аня Степаненко

это реакция на войну...не было бы войны--не было бы и памятника

Юрий Фатенко

Одобряю. Вещи названы своими именами: Война - войной. Агрессор - Россией.

Sergey Zavodin

Вообще-то у них постоянно с Донбасса возвращаются гробы, так что уж позвольте им хотя бы «покреативить» на тему смерти своих граждан.

Milla Serova

мы позорно молчим по поводу двух войн. поэтому это наше одобрямс должно нас оскорблять, а не памятники в чужой стране, у котрой отяпали территории. ни одного антивоенного митинга. так что, политики, заткнитесь.

Kirill Maryin

После Крыма и Донбасса трудно чего-то другого ожидать от Украины. Скорее, даже удивительно почему это лишь в 2017 году появилось.

Jacob Feldman

сначала надо уйти с крыма и донбаса выплатить репарации и попросить прощения. А потом можно и мораль преподавать

Mikhail Matveev

Конструктивное предложение - Россия убирает войска и технику из Украины, а украинцы в ответ сносят памятник)

Широпаев Алексей

Появление в Киеве памятника в виде меча, пронзающего российскую империю - свидетельство того, что в украинском самосознании за последние три с половиной года произошли очень серьёзные сдвиги. Они происходили давно, на протяжении всей украинской истории, но Путин своей агрессией их ускорил. Исторические пути Украины и России разошлись окончательно и бесповоротно. Этот памятник - своего рода осиновый кол, вбитый в российскую имперскую идею, которая никогда не мыслилась без Украины как колониальной части "русского мира". Пора забыть расхожее понятие "украинский кризис" - налицо острейший кризис имперской России. Хотите увидеть надгробие российской империи? Поезжайте в Киев, на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.