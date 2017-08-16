В США на 62-м году жизни умерла народная артистка России Вера Глаголева. Об этом сообщила газета "Московский комсомолец". По данным издания, у артистки было онкологическое заболевание.

Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Она снялась почти в 50 фильмах, в числе которых "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "В четверг и больше никогда", "Бедная Саша" и другие.