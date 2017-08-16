Азербайджанское агентство "Туран" обвинили в уклонении от налогов

В Баку сотрудники налогового надзора провели обыск и изъятие документов в независимом информационном агентстве "Туран". Азербайджанские власти обвиняют его в уклонении от уплаты налогов. Офис агентства был блокирован, видеосъёмку вести запретили.

Сотрудники "Турана" считают преследование властей политически мотивированным.

Директор агентства Мехман Алиев заявил Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что предъявленное ему судебное постановление не давало полномочий на обыск в офисе, но его, тем не менее, провели. По словам Алиева, были тщательно осмотрены личные компьютеры сотрудников и все бумаги на их столах. Директор утверждает, что никаких налоговых нарушений агентство не допускало.

11 августа правозащитная организация "Репортёры без границ" осудила использование властями Азербайджана обвинений в налоговых нарушениях в качестве повода для преследования "последнего независимого средства массовое информации в стране". В докладе правозащитников об индексе свободы прессы в 180 странах в 2017 году Азербайджан занимает 162 место.

Агентство "Туран", основанное в 1990 году, публикует информацию на азербайджанском, русском и английском языках.



