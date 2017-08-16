От неандертальцев до Плотницкого

Новость о том, что в отдельных районах Луганской области в школах будут изучать "историю ЛНР", появилась еще 2 года назад.

Ivan Kurilla

Ну вот, - история ЛНР уже не просто устный нарратив, - ее будут преподавать с осени. Интересно бы посмотреть на учебники.

И вот спустя два года сказка становится былью! В Сети появилось фото обложки нового учебника. Как сам факт его существования, так и название немедленно привлекло внимание блогеров - главным образом украинских.

Многие задались таким вопросом:

Konstantin Skorkin

Нельзя допустить,чтобы в луганских школах дети учились по переписанным донецкими националистами учебникам, в которых бы искаженно подавалась история ЛНР и луганского народа, пересматривалась роль луганского ополчения и его руководителя И.В.Плотницкого.

Не все украинские комментаторы шутят над обложкой, некоторые бьют тревогу:

Олена Степова

С начала оккупации оккупанты много сил и средств вкладывают не только в сиюминутную пропаганду по типу "а где-то там укропы", а в монолитную пропаганду, играя и манипулируя историей, генетикой и географией, направленную на полное построение симулякротивного мира и изменению восприятия реальности жителями оккупированных территорий. Так появились "ново-мало-недороссии", "новросопитек", "новоросская клинопись", "древнейшая история новоросиии", "древнейшая история лнр". На картах "лнр, обозначается, как вся территория Луганской области, Территория, которая находится под юрисдикцией Украины, обозначается, как "временно оккупированные Украиной территории лнр". Жители ОРДиЛО указываются, как "народ Донбасса" (народ Донецкого каменноугольного бассейна). Через пару лет такого исторического ракурса и жители оккупированных районов вряд ли вспомнят другое. Тем более дети. Читая это не смейтесь, а ужасайтесь.

В Сети, однако, появилась только обложка учебника - но не его текст или какие-либо подробности. Из-за этого некоторые даже негативно настроенные по отношению к "ЛНР" комментаторы задались вопросом, не фотошоп ли это.

Точки над i, однако, расставил пользователь ЖЖ yadocent (действительно - доцент Луганского национального университета Юлий Федоровский, ярый сторонник "ЛНР"). В его изложении история с учебником выглядит так:

В недрах образовательной системы ЛНР недавно зародилась идея, или, скажем так, межвузовский проект создания абсолютно нового учебника по истории ЛНР. Работа пошла, встречи, согласования, обсуждения, но вот недавно один из соавторов поторопился нарисовать обложку этого будущего учебника и выложить в сеть.



Результат немного предсказуем: «за речкой», на укропской стороне узнали, перевозбудились и разразилась очередная сетевая истерика на тему «проклятые сепаратисты-террористы фальсифицируют...». <...>

Мне конечно сообщили о сией вылазке, но посоветовали не волноваться, плевать с высокой колокольни на эти помои и продолжать работу. Да я, собственно и так не волновался и работал. Скажу по секрету, два с половиной параграфа уже готовы, а некоторые коллеги уже и посдавали свои части в Центр.

Те, кто следил за ЖЖ доцента (таких, очевидно, нашлось немного), могли бы наблюдать историю с написанием учебника в режиме реального времени. Например, 6 июня его проект был представлен Плотницкому, а вот и оглавление:

§ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И МЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОРОССИИ.

1.1. История возникновения и геополитическое содержание термина Новороссия.

1.2. Территория, границы и население Новороссии, особенности заселения края.

1.3. Трансформация Новороссии в рамках экономической модели Российской империи (XVIII–XIX вв.).

Это, очевидно, те самые "древнейшие времена". А вот современность:



§ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕПРИЗНАННОЙ РЕСПУБЛИКИ

6.1. Минские соглашения: содержание и оценка.

6.2. Проблема несоблюдения Минских соглашений.

6.3. Статус непризнанных республик в мире.

6.4. Прорыв информационной блокады ЛНР.



§ 7. ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВА – ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

7.1. Формирование новых органов государственной власти ЛНР.

7.2. Политико-правовое обеспечение Луганской Народной Республики.

7.3. Государственная символика Луганской Народной Республики.



И так далее. Успеет ли авторский коллектив дописать учебник к новому учебному году - пока неясно.