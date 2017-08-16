В Узбекистане отменены выездные визы, введены послабления

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об отмене оформления разрешительных стикеров для выезда за границу. Этим же указом в Узбекистане вводятся биометрические загранпаспорта. Нововведение вступит в силу с 2019 года.В указе сказано, что оформление стикера, разрешающего выезд за границу, "является определенным сдерживающим фактором для свободного передвижения граждан Республики Узбекистан". Введение загранпаспорта, в свою очередь, должно создать "благоприятные условия для населения" и исключить "бюрократическую составляющую и факты проявления коррупции" при оформлении выездных документов.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана исключают из "черного списка" потенциальных боевиков и политических диссидентов, что было воспринято как явное послабление в бывшей советской республике с жестким авторитарным режимом.

Западные страны и правозащитники долгое время критиковали Узбекистан за нарушения демократии и прав человека и обвиняли его в том, что он применял практику установления черных списков для подавления политического и религиозного инакомыслия. Узбекистан заявляет, что сталкивается с серьезными угрозами безопасности, в том числе со стороны боевиков-исламистов, но президенту Шавкату Мирзиёеву также необходимо привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы помочь модернизировать экономику и создать крайне необходимые рабочие места. Недавно он предпринял некоторые меры по либерализации правил в отношении хождения иностранной валюты и выездных виз, а также заявил о необходимости реабилитации тех, кто был "введен в заблуждение" радикальными группами.