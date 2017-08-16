Порошенко требует расследовать обвинения в помощи КНДР

Президент Украины Петр Порошенко приказал провести "экстренное, тщательное и полное расследование" сообщений СМИ, в которых утверждается, что Северная Корея, возможно, приобрела ракетные двигатели на украинском предприятии "Южмаш". Порошенко написал 16 августа на своей странице Facebook, что расследование будет возглавлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Расследование будет проходить на основе межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю, а также с участием государственного ракетного предприятия "Южмаш". Порошенко требует доложить ему о результатах в течение трех дней.

Объявление было сделано через два дня после статьи в The New York Times, где на основе доклада американских спецслужб эксперты пришли к выводу, что "успех Северной Кореи при испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как представляется, может достичь Соединенных Штатов, стал возможным, благодаря закупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, возможно, с украинского завода". Украинские официальные лица отрицают причастность своей страны к продаже ракетных двигателей КНДР.