Cкончался председатель "Союза офицеров" Станислав Терехов

В Москве скончался общественный и политический деятель председатель "Союза офицеров" Станислав Терехов.

В дни событий сентября-октября 1993 года Терехов был назначен помощником министра обороны Владислава Ачалова (назначенного и. о. президента России Руцким). 24 сентября 1993 года были распространены сообщения о нападении группы Терехова на штаб Объединённых вооружённых сил СНГ, после чего Терехов был арестован, содержался в тюрьме.

На выборах в Государственную Думу в 1995 году Терехов баллотировался в списке избирательного объединения "Власть — народу!". В 1998 году баллотировался на дополнительных выборах в Государственную думу.

Осенью 2002 года создал небольшую ультранационалистическую Национал-державную партию России. Несмотря на свою идеологию, партию удалось зарегистрировать; однако в мае 2003 года регистрация была отменена Верховным судом. Впоследствии Терехов примыкал к ряду русских националистических организаций; в 2011 году вступил в партию "Российский общенародный союз".

Терехов служил в Забайкальском и Дальневосточном военных округах на должностях от заместителя командира роты до заместителя командира полка по политической части. Дважды в 1992 и в 1993 годах увольнялся из армии Министром обороны Павлом Грачёвым за "политическую деятельность" и за участие в обороне Дома Советов России во время вооружённого противостояния в октябре 1993 года.