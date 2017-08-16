Трамп распустил два бизнес-совета при Белом доме

Президент США Дональд Трамп распуcтил два консультативных совета по предпринимательству при Белом доме, которые ранее покинули несколько республиканцев, представляющих деловые и промышленные круги. В своём твиттере президент написал, что лучше ликвидирует эти структуры, чем будет давить на них.

Несколько членов Промышленного совета и Форума стратегии и политики, в том числе крупные бизнесмены, ушли в отставку после того, как Трамп заявил, что в столкновениях в Шарлотсвилле виноваты не только белые ультранационалисты, но и их противники.

Президент Соединённых Штатов должен осудить такие "группы ненависти", как Ку-Клукс-Клан, а не пытаться защитить их, заявил в телешоу канала NBC губернатор штата Огайо республиканец Джон Касич.

С критическими замечаниями по поводу высказываний Трампа выступили британский премьер-министр Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

В Шарлотсвилле в среду похоронили 32-летнюю Хизер Хейер, погибшую 12 августа, когда белый националист въехал на машине в толпу демонстрантов.

Беспорядки в городе начались, когда туда съехались белые националисты, чтобы провести марш протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Ли. На ответную акцию собрались и противники расизма.



