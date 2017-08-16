Неонацистский сайт исчез после появления под российским доменом

Американский неонацистский веб-сайт снова недоступен в интернете после кратковременного повторного появления с российским доменным именем. The Daily Stormer потерял контроль над доменом Dailystormer.com ранее на этой неделе после того, как Google и GoDaddy отказались от его обслуживания.

Два регистратора доменов таким образом ответили на кампанию в социальных сетях против веб-сайта, которая началась после гибели женщины в результате столкновений на сходке сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле в штате Вирджиния и их противников. Сайт стал недоступным 15 августа, но к утру 16 августа Daily Stormer вернулся в интернет с российским доменным именем Dailystormer.ru. Остается не ясным, почему веб-сайт был недоступен под этим доменным именем в конце дня 16 августа.

32-летняя Хизер Хейер погибла, а еще 19 человек получили ранения, когда человек на машине врезался в группу людей, протестующего против марша ультраправых в Шарлоттсвилле 12 августа. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.