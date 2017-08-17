Минкомсвязи хочет контролировать трафик в российском интернете

Министерство связи и массовых коммуникаций России опубликовало новую версию поправок к закону "О связи" по регулированию российского сегмента Интернета.

В Минкомсвязи считают, что в России должна быть внедрена Государственная информационная система обеспечения устойчивости работы рунета. Разработанные поправки предлагают обязать операторов связи пользоваться только теми точками обмена трафика на территории России, которые включены в государственный реестр. При этом предлагается ввести ограничение, согласно которому иностранное участие в уставном капитале владельцев точек обмена трафиком не может превышать 20 процентов. С 2016 года такой закон действует в отношении капитала российских СМИ.

В новой версии законопроекта также появился список сведений, которые юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие автономную систему или IP-адрес, должны будут предоставлять в Государственную информационную систему.

В Минкомсвязи заявляют, что предложенные поправки помогут исключить возможность вмешательства в работу инфраструктуры российской сети Интернет из-за рубежа.

Разработать поправки к закону "О связи", которые дадут государству контроль за инфраструктурой рунета, поручил президент Владимир Путин.