Хакер из Украины дал показания по кибератакам на демократов в США

Хакер из Украины дал признательные показания по делу о кибер-атаках на Демократическую партию США в прошлом году. Об этом сообщает газета The New York Times. Украинский программист стал первым свидетелем по делу по делу о взломе серверов демократов. Пока не известно, какую именно информацию он предоставил американским властям.

Хакер работал под ником Profexer. По данным следствия, он написал вредоносную программу для кибератаки на серверы Демократической партии во время предвыборной кампании, но сам ей не пользовался. По данным The New York Times, сейчас программист находится на Украине. Американские власти не требуют его выдачи, поскольку у них нет доказательств, что хакер знал, с какой целью будет использоваться его программа.

Спецслужбы США считают, что сереверы Демократической партии взломала группировка Fancy Bear. По их данным, хакеры связаны с российским Министерством обороны. В январе разведывательное сообщество США заявило, что президент России Владимир Путин лично распорядился провести хакерские атаки на Демократическую партию. Так он якобы повлиять на предвыборную кампанию и помочь Дональду Трампу выиграть президентскую гонку. Москва отрицает вмешательство в ход избирательной кампании в США.