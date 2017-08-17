СМИ: Минсельхоз предлагает расширить практику уничтожения еды

Министерство сельского хозяйства России предлагает уничтожать продукты питания, которые не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.

В министерстве считают, что такие меры сократят число нарушений правил, прописанных в документах Таможенного союза ЕАЭС (Евразийского экономического союза), в который помимо России, входят Белоруссия, Казахстан Армения и Киргизия. В настоящий момент законопроект проходит согласование в российских органах исполнительной власти.

Производители продуктов, опрошенные изданием, считают, что, прежде чем вводить подобные меры, необходимо переработать технические регламенты, которые часто некорректны.

В России с 7 августа 2014 года действует продовольственное эмбарго в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Оно было введено в ответ на санкции в отношении России за аннексию Крыма. Позже в этот список были включены ещё несколько стран, в том числе - Украина. Летом 2015 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому все продукты, ввезенные из-за рубежа в нарушение эмбарго, подлежали уничтожению на границе.

По данным Россельхознадзора, с 6 августа 2015 года в России было уничтожено около 17 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго.